Миллиард рублей взяли белорусы в кредит у банков с начала 2017 года

Новости Беларуси. С начала 2017 года белорусы взяли в долг у банков миллиард рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это всё потребительские кредиты.

Всего граждане должны банкам 8,5 миллиардов рублей. Получается, каждый третий рубль идет на какие-то покупки или какие-то повседневные расходы (например, ремонт или поездки). Еще месяц назад некоторые банки, рассказывая о ситуации в сфере потребительского кредитования, говорили, что уже выполнили годовые планы. Свою роль в этом сыграла и политика Нацбанка по снижению ставок и рост зарплат. Стоит отметить, что на плохую задолженность банки не жалуются. Белорусы исправно платят по своим долгам.