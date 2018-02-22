Владимир Карягин: «Неделя белорусского предпринимательства – это почти 1000 мероприятий, которые пройдут и в Минске, и в областных центрах, и в каждом регионе»

С сегодняшнего дня в Беларуси стартует III Неделя белорусского предпринимательства. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» – Владимир Карягин. Вы юридически самый первый в нашей стране предприниматель – это так? Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Один из первых в СССР. Как давно вы занимаетесь предпринимательской деятельностью? Владимир Карягин:

Я занимаюсь этим 32 года. Создавали кооперативные движения, потом предпринимательские. Что такое Неделя белорусского предпринимательства? Владимир Карягин:

Было 0, сегодня у нас 380 тыс. субъектов хозяйствования. Надо вообще, чтобы в стране было, примерно, миллион предпринимателей. Неделя белорусского предпринимательства – это почти 1000 мероприятий, которые пройдут и в Минске, и в областных центрах, и в каждом регионе. Бизнес XXI века имеет цель уже не только прибыль, поскольку фактором производства является не только труд, земля и капитал, но и образование, и информация. Следовательно, цель сегодня является и социальная, потому что человек, человеческий капитал, когда он обучается, информирует, он более деятельно включается в жизнь.

Предприниматель – это такая жилка, которая у человек есть, либо нет. Неужели этому можно научиться? Человек, который проработал на кого-то, может ли он стать предпринимателем? Владимир Карягин:

Когда-то рабочий класс был доминирующим, в ближайшее время, наверное, 10% только будут рабочими, полпроцента сегодня в Америке – это фермеры, сельское население, потому что растёт производительность труда, техника заменяет людей. Поэтому жизнь меняет весь этот характер. Успешных предпринимателей, которые могут сконцентрировать большой объём людей, ресурсов, склонных к риску, их всегда меньшинство. Как считается, 5-7%, но, примерно, половина могут быть партнёрами предприниматели. У нас сегодня в 15 тысяч населённых пунктов (где менее двух тысяч населения с 1 января) вы можете делать бизнес, к примеру, выпекать пироги и их принести на продажу, только уведомив местную власть. Уже зарегистрировалось полторы тысяч человек таким образом, с 1 января, в маленьких городках!

Министерство антимонопольного регулирования и торговли открыло даже горячую линию, чтобы там объяснять. И всем региональным союзом рекомендуем открыть, больше разъяснить, но надо разъяснять и начинать со школьных компаний. Мы сегодня проводим эксперимент в Центральном районе Минска. Это специальная учебная группа учащихся и 25 учителей по определенному модулю обучаются, создают кампании, за ними закрепляются более опытные предприниматели, а в июне мы проведем и поделимся опытом со всей республикой. Вообще малый бизнес может опираться только на интерес потребителя. Нет смысла производить, если это не надо потребителю. Конечно, нужно обеспечить качество, а качество – значит конкуренция. С этого года у нас уже можно продавать ремесленникам через интернет. 1000 видов новой продукции появилось. 26 тысяч ремесленников – это не предпринимательство, люди реализуют свой талант, свое ручное творчество. Сама занятость населения – это очень мощный стимул и это тренинг. Кто-то из них потом откроет предпринимательство, компанию. В сфере IT, мы предполагаем, в ближайшее время порядка миллиона рабочих мест надо создавать. Дайте совет, во что вложить деньги не бизнесмену, чтобы не прогорело? Владимир Карягин:

Знаю беспроигрышный вариант – в свое образование, в себя лично. Сегодня если хочешь быть успешным, работай, общайся больше с себе подобными. Вот среда молодых предпринимателей, молодых и более опытных. Сочетание молодых, образованных, продвинутых, ряда стартапов с традиционной экономикой даст ускорение в тот рост, к которому мы стремимся. Цель четвертой промышленной революции – чтобы наша работа стала более удобная, более экономичная, мы меньше тратили время на всякую организационную суету. Мы быстрее находили друг друга, могли общаться в любое время суток и, конечно, получать образование.