Владимир Карягин: «Неделя белорусского предпринимательства – это почти 1000 мероприятий, которые пройдут и в Минске, и в областных центрах, и в каждом регионе»
С сегодняшнего дня в Беларуси стартует III Неделя белорусского предпринимательства.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» – Владимир Карягин.
Вы юридически самый первый в нашей стране предприниматель – это так?
Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:
Один из первых в СССР.
Как давно вы занимаетесь предпринимательской деятельностью?
Владимир Карягин:
Я занимаюсь этим 32 года. Создавали кооперативные движения, потом предпринимательские.
Что такое Неделя белорусского предпринимательства?
Владимир Карягин:
Было 0, сегодня у нас 380 тыс. субъектов хозяйствования.
Надо вообще, чтобы в стране было, примерно, миллион предпринимателей.
Неделя белорусского предпринимательства – это почти 1000 мероприятий, которые пройдут и в Минске, и в областных центрах, и в каждом регионе. Бизнес XXI века имеет цель уже не только прибыль, поскольку фактором производства является не только труд, земля и капитал, но и образование, и информация. Следовательно, цель сегодня является и социальная, потому что человек, человеческий капитал, когда он обучается, информирует, он более деятельно включается в жизнь.
Предприниматель – это такая жилка, которая у человек есть, либо нет. Неужели этому можно научиться? Человек, который проработал на кого-то, может ли он стать предпринимателем?
Владимир Карягин:
Когда-то рабочий класс был доминирующим, в ближайшее время, наверное, 10% только будут рабочими, полпроцента сегодня в Америке – это фермеры, сельское население, потому что растёт производительность труда, техника заменяет людей. Поэтому жизнь меняет весь этот характер. Успешных предпринимателей, которые могут сконцентрировать большой объём людей, ресурсов, склонных к риску, их всегда меньшинство. Как считается, 5-7%, но, примерно, половина могут быть партнёрами предприниматели.
У нас сегодня в 15 тысяч населённых пунктов (где менее двух тысяч населения с 1 января) вы можете делать бизнес, к примеру, выпекать пироги и их принести на продажу, только уведомив местную власть. Уже зарегистрировалось полторы тысяч человек таким образом, с 1 января, в маленьких городках!
Министерство антимонопольного регулирования и торговли открыло даже горячую линию, чтобы там объяснять. И всем региональным союзом рекомендуем открыть, больше разъяснить, но надо разъяснять и начинать со школьных компаний.
Мы сегодня проводим эксперимент в Центральном районе Минска. Это специальная учебная группа учащихся и 25 учителей по определенному модулю обучаются, создают кампании, за ними закрепляются более опытные предприниматели, а в июне мы проведем и поделимся опытом со всей республикой.
Вообще малый бизнес может опираться только на интерес потребителя.
Нет смысла производить, если это не надо потребителю. Конечно, нужно обеспечить качество, а качество – значит конкуренция.
С этого года у нас уже можно продавать ремесленникам через интернет. 1000 видов новой продукции появилось. 26 тысяч ремесленников – это не предпринимательство, люди реализуют свой талант, свое ручное творчество.
Сама занятость населения – это очень мощный стимул и это тренинг. Кто-то из них потом откроет предпринимательство, компанию.
В сфере IT, мы предполагаем, в ближайшее время порядка миллиона рабочих мест надо создавать.
Дайте совет, во что вложить деньги не бизнесмену, чтобы не прогорело?
Владимир Карягин:
Знаю беспроигрышный вариант – в свое образование, в себя лично. Сегодня если хочешь быть успешным, работай, общайся больше с себе подобными. Вот среда молодых предпринимателей, молодых и более опытных. Сочетание молодых, образованных, продвинутых, ряда стартапов с традиционной экономикой даст ускорение в тот рост, к которому мы стремимся. Цель четвертой промышленной революции – чтобы наша работа стала более удобная, более экономичная, мы меньше тратили время на всякую организационную суету. Мы быстрее находили друг друга, могли общаться в любое время суток и, конечно, получать образование.
Какие самые интересные, на ваш взгляд, будут проводиться активности на Недели белорусского предпринимательства?
Владимир Карягин:
Будут крупные конференции. Будет много таких коллективных мероприятий между бизнесами на разных площадках в конфедерации и в регионах.
Куда вы сами пойдете? Что вам интересно будет на этой Неделе?
Владимир Карягин:
Я пойду к «Бизнес молодости», потому что это интересная деловая сеть. Как раз эти ребята вкладывают деньги в свое образование. Мне интересна конференция по британскому праву, мы проведем её 26 февраля. К нам приезжают из «Высшей школы экономики», из Казахстана специалисты.
Сегодня все желающие могут посетить данную Неделю?
Владимир Карягин:
На сайтах бизнес-ассоциациях вся есть информация. Можно регистрироваться онлайн, большинство мероприятий бесплатные. Все эти мероприятия не оплачивают никакие зарубежные спонсоры, это все делается на деньги белорусских предпринимателей, участников и это большая широкая акция на всю страну.
Найдут ли отражение криптовалюта и майнинг на Неделе белорусского предпринимательства? Узнаете, посмотрев видеоматериал.