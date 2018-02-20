Новости экономики за 20.02.2018
Новости Беларуси. Белорусские бренды в Объединенных Арабских Эмиратах. В эти дни там проходит одна из крупнейших мировых выставок продовольственных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже достигнуты договоренности об экспорте белорусской продукции. 150 тонн сухого цельного молока отправят в Непал, 300 тонн масла – в Узбекистан и Турцию.
Интерес к молочной продукции для детей проявляют бизнесмены из Вьетнама, Ирака, Саудовской Аравии и Афганистана. Слонимскому мясокомбинату предложили открыть представительство в Туркменистане.
Интерес посетителей выставки вызвала продукция из рыбы и морепродуктов. В сотрудничестве заинтересованы потенциальные партнеры из Пакистана, Индии и Марокко. Выставка популярна среди производителей и поставщиков продуктов питания со всего мира, во многом благодаря тому, что Эмираты являются ключевым узлом реэкспорта пищевой продукции в регионе Персидского залива.
ОСВАИВАЯ РЫНКИ ЕВРОСОЮЗА
Беларусь готова более активно осваивать рынок Евросоюза. В планах открыть предприятия для поставок мяса птицы в европейские страны. Сертификацию прошли уже 11 предприятий пищевой промышленности, в том числе пять молочной группы. Идут переговоры с европейскими предприятиями, курирующими ветеринарную сертификацию. Это поможет улучшить позиции страны в мировом рейтинге молочных производителей.
КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестиционных проектов среди малых предприятий для оказания государственной финансовой поддержки. На эти цели Фонд направит более полумиллиона рублей. Обязательное условие – создание новых рабочих мест. Плата за пользование господдержкой предусмотрена в размере 7 % годовых при условии производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции.