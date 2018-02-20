Прямой эфир

Новости экономики за 20.02.2018

20 февраля 2018 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские бренды в Объединенных Арабских Эмиратах. В эти дни там проходит одна из крупнейших мировых выставок продовольственных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уже достигнуты договоренности об экспорте белорусской продукции. 150 тонн сухого цельного молока отправят в Непал, 300 тонн масла – в Узбекистан и Турцию.  

Интерес к молочной продукции для детей проявляют бизнесмены из Вьетнама, Ирака, Саудовской Аравии и Афганистана. Слонимскому мясокомбинату предложили открыть представительство в Туркменистане.  

Новости экономики за 20.02.2018-1

  

Интерес посетителей выставки вызвала продукция из рыбы и морепродуктов. В сотрудничестве заинтересованы потенциальные партнеры из Пакистана, Индии и Марокко. Выставка популярна среди производителей и поставщиков продуктов питания со всего мира, во многом благодаря тому, что Эмираты являются ключевым узлом реэкспорта пищевой продукции в регионе Персидского залива.  

ОСВАИВАЯ РЫНКИ ЕВРОСОЮЗА  

Беларусь готова более активно осваивать рынок Евросоюза. В планах открыть предприятия для поставок мяса птицы в европейские страны. Сертификацию прошли уже 11 предприятий пищевой промышленности, в том числе пять молочной группы. Идут переговоры с европейскими предприятиями, курирующими ветеринарную сертификацию. Это поможет улучшить позиции страны в мировом рейтинге молочных производителей.  

Новости экономики за 20.02.2018-4

  

КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестиционных проектов среди малых предприятий для оказания государственной финансовой поддержки. На эти цели Фонд направит более полумиллиона рублей. Обязательное условие – создание новых рабочих мест. Плата за пользование господдержкой предусмотрена в размере 7 % годовых при условии производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции.  

Новости экономики за 20.02.2018-7

  

С помощью приложения «Мобильный мастер» можно будет связаться с мастерами ЖЭС напрямую  

БВФБ. Евро потерял 0,76 копейки  

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
БВФБ. Евро потерял 0,76 копейки
20 февраля 2018 16:31

БВФБ. Евро потерял 0,76 копейки

С помощью приложения «Мобильный мастер» можно будет связаться с мастерами ЖЭС напрямую
20 февраля 2018 16:29

С помощью приложения «Мобильный мастер» можно будет связаться с мастерами ЖЭС напрямую

Франциск Годтс: «Между группой Всемирного банка и Беларусью налажено достаточно широкое сотрудничество»
20 февраля 2018 08:20

Франциск Годтс: «Между группой Всемирного банка и Беларусью налажено достаточно широкое сотрудничество»