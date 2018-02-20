Новости экономики за 20.02.2018

Новости Беларуси. Белорусские бренды в Объединенных Арабских Эмиратах. В эти дни там проходит одна из крупнейших мировых выставок продовольственных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже достигнуты договоренности об экспорте белорусской продукции. 150 тонн сухого цельного молока отправят в Непал, 300 тонн масла – в Узбекистан и Турцию.

Интерес к молочной продукции для детей проявляют бизнесмены из Вьетнама, Ирака, Саудовской Аравии и Афганистана. Слонимскому мясокомбинату предложили открыть представительство в Туркменистане.