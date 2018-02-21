Прямой эфир

Швецыя выдзеліць Беларусі 11 мільёнаў еўра на паляпшэнне яе экалагічнага становішча

21 февраля 2018 20:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. 11 мільёнаў еўра выдзеліць Швецыя Беларусі на паляпшэнне экалагічнага становішча, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Ужо шмат гадоў наша краіна атрымлівае фінансаванне праз Шведскае агенцтва па супрацоўніцтве ў сферы міжнароднага развіцця (SIDA).

У прыярытэтах дапамогі – навакольнае асяроддзе. У многіх беларускіх рэгіёнах рэалізуюць праекты па ачыстцы вады і рэканструкцыі водаканалаў. Рамантуюць водаачышчальныя збудаванні, паляпшаюць эканамічнае кіраванне гэтымі арганізацыямі.

# Экономика # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
«Навіны эканомікі» за 21.02.2018
21 февраля 2018 20:50

«Навіны эканомікі» за 21.02.2018

Новости экономики за 20.02.2018
20 февраля 2018 16:32

Новости экономики за 20.02.2018

БВФБ. Евро потерял 0,76 копейки
20 февраля 2018 16:31

БВФБ. Евро потерял 0,76 копейки