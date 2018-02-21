Швецыя выдзеліць Беларусі 11 мільёнаў еўра на паляпшэнне яе экалагічнага становішча

Навіны Беларусі. 11 мільёнаў еўра выдзеліць Швецыя Беларусі на паляпшэнне экалагічнага становішча, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Ужо шмат гадоў наша краіна атрымлівае фінансаванне праз Шведскае агенцтва па супрацоўніцтве ў сферы міжнароднага развіцця (SIDA).
У прыярытэтах дапамогі – навакольнае асяроддзе. У многіх беларускіх рэгіёнах рэалізуюць праекты па ачыстцы вады і рэканструкцыі водаканалаў. Рамантуюць водаачышчальныя збудаванні, паляпшаюць эканамічнае кіраванне гэтымі арганізацыямі.