Александр Червяков о разработке цифровой платформы: чтобы не чиновник оценивал, а люди участвовали в оценке услуг

Новости Беларуси. В Совмине 8 июня говорили о результатах государственных программ, выполненных за прошедшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их финансирование направлено 357 миллиардов рублей.

Хороших показателей удалось достигнуть в социальной сфере – речь о качестве жизни белорусов и уровне комфорта. Например, увеличили обеспеченность жильем, создано более 7,5 тысячи объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Большая работа проделана и в сфере въездного туризма. Правда, оценка проходила без учета ковидного периода. Вместе с тем в 2019 году экспорт услуг превысил 100 миллионов рублей.

Есть и проблемы. Например, в аграрном секторе не выполнен ряд целевых показателей. Доработок требуют сферы дорожного строительства и цифровизации. Вопросы не снимаются с повестки, их предстоит решить в ближайшие годы. Повысятся и требования к оценке выполнения госпрограмм. Больше ответственности будет на регионах.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Оценку результативности будем осуществлять не только на уровне страны, но и на уровне каждого региона. Вторая новизна – достаточно большое количество мероприятий, которые касаются непосредственно социальной сферы, непосредственно качества жизни человека, нас с вами в первую очередь. Это вопросы образования, медицины, жилищно-коммунального хозяйства. Наша задача – чтобы не чиновник оценивал качество оказываемых услуг и выполнение государственной программы, а люди участвовали в оценке. Для этого Министерство экономики разрабатывает цифровую платформу.