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Александр Червяков о разработке цифровой платформы: чтобы не чиновник оценивал, а люди участвовали в оценке услуг

08 июня 2021 18:03
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Новости Беларуси. В Совмине 8 июня говорили о результатах государственных программ, выполненных за прошедшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их финансирование направлено 357 миллиардов рублей.

Александр Червяков о разработке цифровой платформы: чтобы не чиновник оценивал, а люди участвовали в оценке услуг-1

Хороших показателей удалось достигнуть в социальной сфере – речь о качестве жизни белорусов и уровне комфорта. Например, увеличили обеспеченность жильем, создано более 7,5 тысячи объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Большая работа проделана и в сфере въездного туризма. Правда, оценка проходила без учета ковидного периода. Вместе с тем в 2019 году экспорт услуг превысил 100 миллионов рублей.

Александр Червяков о разработке цифровой платформы: чтобы не чиновник оценивал, а люди участвовали в оценке услуг-4

Есть и проблемы. Например, в аграрном секторе не выполнен ряд целевых показателей. Доработок требуют сферы дорожного строительства и цифровизации. Вопросы не снимаются с повестки, их предстоит решить в ближайшие годы. Повысятся и требования к оценке выполнения госпрограмм. Больше ответственности будет на регионах.

Александр Червяков о разработке цифровой платформы: чтобы не чиновник оценивал, а люди участвовали в оценке услуг-7

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Оценку результативности будем осуществлять не только на уровне страны, но и на уровне каждого региона. Вторая новизна – достаточно большое количество мероприятий, которые касаются непосредственно социальной сферы, непосредственно качества жизни человека, нас с вами в первую очередь. Это вопросы образования, медицины, жилищно-коммунального хозяйства. Наша задача – чтобы не чиновник оценивал качество оказываемых услуг и выполнение государственной программы, а люди участвовали в оценке. Для этого Министерство экономики разрабатывает цифровую платформу.

Александр Червяков о разработке цифровой платформы: чтобы не чиновник оценивал, а люди участвовали в оценке услуг-10

Разработанная цифровая платформа начнет работу в 2023 году. Свое мнение здесь смогут оставлять и обычные белорусы.

# Государственная политика # Экономика # Александр Червяков # Фотофакт

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