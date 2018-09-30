К нам приедут Лукашенко и Путин: маленькие жители Могилёва о V Форуме регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Меньше двух недель остается до начала V Форума регионов Беларуси и России, который 10 октября начнет работу в Могилеве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Форум регионов Беларуси и России – одно из важнейших событий в новейшей истории Могилева. О его приближении в городе знают все. Даже маленькие дети.

Анна Прокопенко, воспитанник детского сада № 116 Могилева:

К нам в Могилев приедут президенты – Лукашенко и Путин.

Все пройдёт на высоком уровне: как Могилёв готовится к V Форуму регионов Беларуси и России?

Последние четыре года для Могилевского аэропорта время возрождения. После капитального ремонта взлетно-посадочной полосы здесь могут принимать практически все типы воздушных судов. Уже налажены чартерные рейсы в Турцию, Египет, Болгарию. А уже совсем скоро здесь приземлится российский борт номер один.