Все пройдёт на высоком уровне: как Могилёв готовится к V Форуму регионов Беларуси и России?

Новости Беларуси. Меньше двух недель остается до начала V Форума регионов Беларуси и России, который 10 октября начнет работу в Могилеве. Из того, что уже известно, – планируется подписать контракты не менее чем на 500 миллионов долларов, состоится заседание Совета делового сотрудничества, выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если говорить конкретно о Могилеве, этот город по праву можно назвать одним из центров союзной интеграции. Здесь в свое время проходили заседания союзного Совмина. Могилевская область сотрудничает с 24 регионами Российской Федерации. Причем 8 межрегиональных соглашений были подписаны во время предыдущих форумов регионов. Но что важно: сотрудничество не просто на бумаге. Россия для Могилевской области – главный торгово-экономический партнер. Доля внешнеторгового оборота с российскими регионами – около 65 %. В Могилевской области работает около 300 предприятий с российским капиталом. Реализованы крупные кооперационные проекты. Только «Могилевлифтмаш» имеет более 100 дилеров и несколько сборочных производств на территории России. А, к примеру, в Могилеве сейчас совместно с российскими партнерами строится завод технического углерода. Подробнее о подготовке к V Форуму регионов расскажет Юрий Прокопенко.

Город на Днепре готовится принять Форум регионов Беларуси и России. Гостиницы забронированы, меню утверждено.



Могилев стал в один ряд с Москвой, Берлином и Парижем. Триумфальная арка – новый символ города. Ее строили по-белорусски – толокой. Деньги на возведение объекта перечисляли организации и обычные горожане. Остается пару дней, и можно перерезать ленточку. Конструкция высотой в 17 метров состоит из трех с половиной тысяч тонн железобетона. А если сложить в один ряд прутья арматуры, получится почти 100 километров – полдороги от Могилева до белорусской столицы.

Максим Балахонов, заместитель директора Могилевского городского управления капитального строительства:

Я считаю, это является достойным украшением нашего города. Достойные ворота, "пригласительный" нашего города, который украшает и будет радовать наших гостей. Арка – первое, что увидят гости Могилева, вьезжающие со стороны Минска. В центр города их приведет новая магистраль. Капремонт успели завершить как раз к форуму. Леонид Шапковский, житель Могилева:

Мы здесь полгода мучились. Постоянно были пробки. Сейчас стало удобно и хорошо проехать. А это еще одна новая достопримечательность областного центра – оригинальная лестница, которая ведет к новому городскому парку в древнем районе Подниколье. Юрий Прокопенко, СТВ:

Одиннадцать смотровых площадок, три фонтана и количество ступенек больше, чем у знаменитой Потемкинской лестницы в Одессе. Я насчитал ровно 250.

К нам приедут Лукашенко и Путин: маленькие жители Могилева в ожидании V Форума регионов Беларуси и России Последние четыре года для Могилевского аэропорта время возрождения. После капитального ремонта взлетно-посадочной полосы здесь могут принимать практически все типы воздушных судов. Уже налажены чартерные рейсы в Турцию, Египет, Болгарию. А уже совсем скоро здесь приземлится российский борт номер один. Юрий Прокопенко, СТВ:

К прилету российского президента аэропорт готовится в штатном режиме. После приземления самолет вырулит на перрон, остановится в пределах красных линий. Трап уже будет готов к подаче. Еще минут 10, и Путин приедет в Могилев. От аэропорта здесь рукой подать.

Центральное событие форума – пленарное заседание с участием глав государств – пройдет во Дворце культуры области. Сейчас здесь завершают капремонт зрительного зала. До неузнаваемости изменился интерьер холла. Одна люстра чего стоит, точнее, весит. Ни много ни мало почти тонна.





Ожидается, что президенты посетят и новый корпус Белорусско-российского университета. Сейчас вовсю идут отделочные работы, завозят мебель. Завкафедрой Владимир Шеменков говорит, что этот корпус – давняя мечта вуза. Здесь будет в своем роде научный центр университета со всем необходимым лабораторным оборудованием.

Владимир Шеменков, заведующий кафедрой Белорусско-российского университета:

Этот корпус начали строить, когда я ещё был студентом, а я уже 18 лет работаю в этом вузе. Это действительно долгожданный корпус, который ждет вуз. Действительно, этот корпус качественно позволит улучшить нам учебный процесс. Белорусско-российский университет – вуз уникальный. В нем готовят студентов по образовательным программам обеих стран. Получить профессию инженера едут со всех уголков России – от Смоленска до Владивостока. Четверокурсник Владимир Далимаев родом из Череповца. За годы, проведенные в Беларуси, он на себе ощутил ментальную близость двух народов. Он тоже примет участие в форуме.

Владимир Далимаев, студент Белорусско-российского университета:

Вопросы интеграции Беларуси и России очень важны для нас. Люди, которые приезжают из России, чувствуют себя в Беларуси, как дома. Форум регионов соберет в Могилеве около трех тысяч участников. На середину октября в гостиницах города уже нет свободных мест.

В объектах общепита грядущий форум расценивают, как экзамен. В этом гостиничном кафе уже утвердили меню. Завтрак по системе шведский стол. Обед и ужин – национальная кухня. Виктория Мороз, заместитель директора гостиницы «Могилев»:

Это похлебка грибная, мачанка с драниками, свинина в мундире и многие другие. А также не будем забывать и европейскую кухню.

Пока детсадовцы старательно учатся рисовать государственные символы и выводить национальный орнамент, педагоги и учащиеся экономического колледжа готовят сувениры для гостей Форума. Руководителям регионов будут подарены на память вот такие картины на шелке с изображением легендарного Буйничского поля и логотипом Форума.

А в соседнем помещении штампуют магниты и сувенирные тарелки. Денис Якимов, заведующий отделением Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа:

Мы изготовили шаблон с изображением Буйничского поля. С помощью вакуумной пресс-машины будем изготавливать эти замечательные тарелки для наших гостей форума.