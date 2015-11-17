17 ноября в Совмине подвели итоги социально-экономического развития Беларуси

Новости Беларуси. Восстановить рост. Такую задачу 17 ноября поставили перед белорусской экономикой в Совете Министров. Обеспечение макроэкономической устойчивости – главная цель правительства и Национального банка. Также были затронуты и проблемные вопросы. О мерах по оздоровлению белорусской экономики расскажет корреспондент программы Новости «24 часа».

Около трех десятков предприятий и внутренний рынок почти в миллиард долларов. Все это настоящее белорусской фармацевтики. Правда, расти есть куда. Уже к концу нынешнего года белорусских лекарств должно быть 50% в денежном выражении. Задача эта – номер один. А еще нацеленность на инновационные разработки, импортазамещение и увеличение объемов производства. Справляемся. Только в октябре по сравнению с сентябрем фармацевтической продукции произведено на 17% больше. Востребованы и лекарства, и так называемые фармацевтические субстанции.

Елена Каличенко, заместитель директора – начальник НПЦ «Химфармсинтез» Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Регистрация новых препаратов позволила нам в этом году увеличить практически вдвое выпуск продукции. И у нас в работе находится еще ряд новых препаратов.

Кстати, белорусскую лекарственную продукцию оценили уже в трех десятках стран: Европа, Северная и Латинская Америка, Африка, Восточная Азия. У Института биоорганической химии своя «география».

Валентин Остапчук, заведующий сектором активных фармацевтических ингредиентов НПЦ «Химфармсинтез» Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Мы активно регистрируем свои препараты в Казахстане, Израиле и России.

Диверсификация – задача номер один, причем для всех белорусских предприятий. Найти новые рынки помогают постоянные визиты правительственных делегаций. Взять, к примеру, Пакистан. Об укреплении сотрудничества здесь говорили буквально на прошлой неделе премьер-министры двух стран. В Пакистане особенно востребована наша сельхозпродукция. Поставки за полугодие в два с половиной раза превышают цифры прошлого года.

Оценили белорусское детское питание. Причем не только в этом южно-азиатский регион, – отмечают на Оршанском предприятии. В следующем году экспорт здесь планируют увеличить как минимум на треть.

Сергей Качанов, директор ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»:

Мы вышли только на страны ближнего зарубежья – Украина, Казахстан, Российская Федерация – наш постоянный партнер, стратегический. Тем не менее, мы пытаемся выйти и на дольнее зарубежье. Проведены переговоры с Северной Кореей. У нас был представитель. Проводили дегустации. Наша продукция вызвала интерес.

Как раз увеличение экспорта и привлечение инвестиций должны стать источниками роста белоруской экономики. 17 ноября в Совмине подвели итоги социально-экономического развития. Премьер-министр отмечает: проблемы есть. Не обеспечиваются параметры развития АПК, объемы промышленного производства уже три месяца находятся на одном и том же уровне. Правда, сильные стороны тоже есть.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Сбалансирована внешняя торговля. По сальдо торговли товарами и услугами имеем лучший результат за последние 15 лет – за 9 месяцев 1,2 миллиардов долларов США. Как результат, улучшилось состояние платежного баланса страны.

Ситуацию в экономике нужно исправлять. Для этого до начала следующего года предприятия должны сформировать бизнес-планы: какую продукцию продавать, в каких объемах? Такое предложение Министерства экономики.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Главное, чтобы они видели рынки сбыта, рынки продаж этой продукции. У нас есть, к счастью, ряд предприятий, которые работают сегодня над программой продаж своей продукции на 2017 год. И, конечно, конъюнктура должна быть соблюдена. Если мы видим, что падают какие-то другие показатели, надо диверсифицировать экспорт.

Для восстановления экономического роста правительство должно принять оперативные и системные меры, причем, уже в ближайшее время.