Форум регионов Беларуси и России в Сочи: что на выставке-ярмарке представят отечественные промышленники?

Новости России. Второй по счету Форум регионов Беларуси и России станет переговорной площадкой еще и для ведущих белорусских и российских производителей, ведь его главная тема – промышленность Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сесть за руль белорусских промышленных гигантов, попробовать золото Синеокой на вкус и проверить лично качество отечественных товаров. Под выставку продукции отведено около восьмисот квадратных метров. На этих площадях около 80 белорусских предприятий займут достойное место. Форум ждали. К нему готовились. И как, признаются промышленники, удивить есть чем. Сенаторы, руководители крупных предприятий, министры – белорусская делегация уже в Сочи.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Сегодня стоит остро вопрос о создании производств автокомплектующих. Это будет интересно и для нас, и для Российской Федерации.

Отечественные лифты в рекламе не нуждаются. О высшей степени доверия говорит договор на поставку продукции могилевского предприятия на Ленинградскую АЭС. В здании, где будет находиться реактор, установят разработанные белорусами сейсмоустойчивые подъемники.

Да и на Сочинский форум машиностроители едут не только предлагать свои изделия. Планируют подписать договор с санкт-петербургскими партнерами на поставку крупной партии продукции. Приднепровские подъемные механизмы выбраны для замены устаревших лифтов жилфонда города на Неве. На предприятии не сомневаются, что и предложенная на форуме новейшая модель панорамных подъемников найдет немало своих покупателей.

Сергей Чертков, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия по производству лифтов:

В Сочи очень развито элитное строительство, строительство домов повышенной комфортности. Именно там наша продукция и будет востребована.

А это уже разработка белорусских ученых – беспилотник совершенно нового класса, 200-килограммовый «Буревестник». На него крепятся фото и видеокамеры с возможностью снимать в дневное и ночное время. Двукрылый аппарат определит повышение температур в различных точках земного шара, а также пожары, наводнения и поможет с поиском пропавших людей и животных. Камера, установленная на этой железной птице, имеет возможность увеличения до 25 крат.

Евгений Филягин, заведующий лабораторией Физико-технического института Национальной академии наук Беларуси:

Этот самолет сейчас мы планируем показать в Российской Федерации, в Сочи, где будут заинтересованные люди в дальнейшей разработке этих летательных аппаратов или в и приобретении.

Ольга Власовец, СТВ:

Представят в Сочи и визитную карточку, гордость страны — белорусский хлеб. Золото наших полей уже давно соседям по вкусу. Это хлебобулочные и кондитерские изделия.

Так, около 90 процентов продукции столичных пекарей идет на экспорт в Россию. Налажено сотрудничество не только с Петербургом и Москвой, но и с Краснодарским краем, а в Смоленске есть свой фирменный торговый дом. На выставке-ярмарке будет 100 наименований топовой продукции: сушки, сухари, кондитерские изделия, пряники и, конечно же, хлеб.

Галина Гурская, заместитель генерального директора предприятия:

Мы хотим, благодаря выставке-ярмарке в Сочи, расширить свою географию поставок нашей хлебобулочной и кондитерской продукции, так как у нас есть уникальные технологии шоковой заморозки. Увеличиваются сроки хранения продукции до 6 месяцев, и мы можем поставлять этот товар в любые регионы.

Предстоящий форум станет хорошей площадкой для обмена мнениями и заключения контрактов, а значит и новым витком развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией.