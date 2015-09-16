Какие товары подпадают под постановление № 666 и что об этом думают предприниматели?

Новости Беларуси. 16 сентября в Минске обсудили детали нашумевшего постановления Совмина, которое предусматривает обязательную сертификацию импортных товаров. Оно вступило в силу в конце августа и сразу же вызвало неоднозначную оценку в бизнес-кругах. Ведь в соответствии с документом практически каждую партию ввозимого товара импортеры должны отдавать на санитарно-гигиеническую экспертизу. Появилось немало споров, что заставило стороны встретиться. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ выслушал мнения.

Максим Слиж, СТВ:

Я, как и большинство потребителей, при выборе товара ориентируюсь на собственный вкус, состав и сроки годности. Но оказывается, что любимый импортный бренд не может гарантировать качество и безопасность.

Обожглась на проверенном годами товаре и Нина Акулич. По привычке взяла в магазине моющее средство полюбившегося производителя. И к своему удивлению обнаружила, что раствор в ёмкости на привычный гель совсем не похож.

Нина Акулич, пенсионерка:

И жир не смывает, не держится на тряпке. Нехорошее ощущение и запах. Я, конечно, была в расстройстве.

И такой продукции на отечественном рынке оказалось с лихвой. Выборочная проверка за последние несколько месяцев даже у специалистов вызвала немало опасений.

Анжела Скуранович, заместитель главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Изъято из обращения порядка 170 тонн продукции. Из них 60 тонн – это продукция импортного производства. Здесь причины разные – это и несоответствие продукции, выявленное в ходе лабораторных исследований, это и отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность.

Получается, что постановлении Совмина под номером 666 не что иное, как попытка защитить здоровье граждан со стороны государства.

В перечень товаров, которым необходим тщательный контроль, включили:

– готовые к употреблению пищевые продукты, за исключением товаров, в отношении которых в одном из государств-членов ЕАЭС введены ограничительные меры;

– товары легкой промышленности;

– товары детского ассортимента;

– бытовую химию, средства индивидуальной защиты;

– табачные изделия;

– фармацевтические препараты и медицинское оборудование.

Бизнес-сообщество ответное мнение сформировало коллегиально.

Виктор Маргелов, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Мы не против того, чтобы мы торговали и продавали населению качественный товар, но нужна эффективная система контроля.

После введения системы гигиенической регистрации многие крупные дистрибьюторы заняли выжидающую позицию. Хотя мене чем за месяц более 300 товаров прошли экспертизу успешно. По всей стране отрыто несколько десятков лабораторий, сроки исследований и стоимость минимальны.

Вадим Гулин, заместитель главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Исключение только для консервов. Большинство пищевых продуктов проверяется пять суток, на шестые сутки выдаются результаты. По парфюмерии и косметике – до 21 дня. По пищевым продуктам – 400-500 тысяч. По парфюмерии и косметике может быть до 1,5 миллионов. По строительным и отделочным материалам, товарам детского ассортимента приблизительно в этих же значениях.

Конечно, работать по новой схеме согласны не все. Но такие правила игры определила мировая рыночная система. И делать там без сертификатов, декларирования и санитарно-гигиенической экспертизы нечего.

Ирина Новикова, заведующий кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Я понимаю бизнес. Конечно, им может что-то не нравиться. Ясно, что это затраты, это удлиняет срок реализации. Тем не менее, следует иметь в виду, что этим путем идет все страны.

У добросовестных импортёров с экспертизой проблем не возникнет, считают специалисты. Да и не придётся им постоянно подтверждать качество продукции. Получаешь несколько одобрений подряд – и автоматически долгосрочный сертификат оказывается в твоём кармане.