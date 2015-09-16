Заседание объединенной коллегии таможенных служб государств-участников Таможенного союза прошло 16 сентября

Новости Беларуси. Претензий друг к другу нет. Белорусские и российские таможенные службы всё чаще работают в режиме онлайн. Единые подходы и унификация законодательства позволяет решать общие задачи. Совершенствование сотрудничества стало главной темой на заседании объединенной коллегии таможенных служб государств-участников Таможенного союза 16 сентября. Не обошли здесь вниманием и вопрос так называемых санкционных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

С начала этого года около тысячи тонны товара, который предполагался к дальнейшей отправке на территорию Российской Федерации, было изъято из незаконного оборота. Все эти факты задокументированы, направлены в судебные органы и приняты соответствующие решения об обращении в доход государства таких товаров.

Андрей Бельянинов, руководитель Федеральной таможенной службы России:

Взаимодействие очень плотное, информационный обмен у нас в режиме онлайн – мы в течение минуты видим, какие машины пересекают границу. У нас очень хорошее информационное взаимодействие.