«Видим положительную динамику». Миссия экспертов ЕАГ оценит эффективность борьбы с отмыванием денег в Беларуси

В столице работает миссия экспертов Евразийской группы. Их задача – оценить эффективность системы противостояния коррупции в нашей стране, насколько она соответствует международным стандартам.

Новости Беларуси. Борьбу с отмыванием денег и финансовым терроризмом 19 марта обсуждали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изучается опыт госорганов и частного сектора: банков, нотариусов, адвокатов, страховых и лизинговых организаций. Такой контроль проходят все страны-участницы Евразийской группы, поскольку борьба с отмыванием преступных доходов – достаточно чувствительная тема во всем мире.

Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси: По первым оценкам хотелось бы отметить, что специалисты очень высоко оценили эффективность работы нашей правоохранительной системы. Особое внимание было обращено на то, что белорусские правоохранители делают упор на превентивные меры.

Айбек Турдукулов, руководитель группы экспертов-оценщиков:

Мы давно и очень тесно работаем со многими государственными органами Республики Беларусь. Мы всегда видим ту положительную динамику, которая есть в стране в отношении разработки типологии, в автоматизации процессов.

Основной и итоговой отчет у нас будет принят на 31-м Пленарном заседании ЕАГ, которое пройдет в Туркменистане во второй половине ноября этого года. Отчет будет публичным. Готов он будет к распространению в начале следующего года.

Эксперты будут работать до конца недели и по итогам дадут оценку эффективности борьбы с отмыванием преступных доходов. Положительный результат может повысить экономическое доверие международных финансовых институтов к Беларуси и кредитный рейтинг государства.