«Very Good». В Зимбабве оценили вкус белорусского мороженого

Беларусь и Зимбабве выходят на новый уровень долгосрочного партнерства. Начинается государственный визит Александра Лукашенко в эту африканскую страну. В Хараре белорусский лидер прибывает по приглашению руководства Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как белорусского лидера встречают в Зимбабве, читайте здесь.

Обсуждение экономических перспектив началось на площадке совместного бизнес-форума. Это мероприятие предваряет визит нашего Президента. Белорусскую сторону представляют руководители 33 предприятий, правительственный корпус, главы ряда министерств. Сфер, где у сторон взаимный интерес, немало. Здравоохранение, пищевая и легкая промышленность, машиностроение, деревообработка. Учитывая высокий запрос на наши разработки и технологии, деловые круги могут привезти внушительный портфель контрактов. Уже известно, что соглашение о сотрудничестве подпишут Лидсельмаш, Минский моторный завод, Гомсельмаш, Бобруйскагромаш, МТЗ.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сам факт, что здесь сегодня присутствует 33 белорусских предприятия, довольно-таки внушительная делегация, которая прибыла, несмотря на расстояние, маршрут следования. Поэтому сегодня инициатива у бизнеса плюс активен бизнес и зимбабвийский, который уже подтвердил, что будет у нас с визитом.

На площадке бизнес-форума работает экспозиция белорусского продовольствия с зоной дегустации. Свою продукцию демонстрируют различные предприятия пищевой промышленности. Мясные деликатесы, сыры, расширенная линейка молочки. Первый вице-президент Зимбабве оценил вкус некоторых продуктов, как заметили наши корреспонденты, особенно понравилось мороженое.