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«Венгрия высоко оценивает роль Беларуси в урегулировании кризиса в Украине» – Петер Сийярто

29 апреля 2015 11:50
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Новости Беларуси. Венгерские строительные компании намерены прийти в Беларусь. Об этом 29 апреля заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой внешнеполитического ведомства нашей страны Владимиром Макеем.

Стороны обсудили и сотрудничество в сельском хозяйстве. Венгерские компании намерены вкладывать средства в эту отрасль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На встрече шла речь и взаимодействии на международной арене. В частности Петер Сийярто отметил, что Венгрии высоко оценивает роль Беларуси в урегулировании кризиса в Украине.  

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
Вся Европа и весь мир наблюдает за тем, чтобы минские договоренности по  урегулированию украинского конфликта были реализованы. Венгрия придает большое значение реализации инициативы Восточного партнерства. И когда мы формулируем стратегию отношения Европейского союза по отношению к Республике Беларусь, мы исходим из того, что Беларусь является стабильной страной и предпринимает усилия по урегулированию украинского кризиса.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Характерной чертой нашего сотрудничества является стремление обеих сторон фокусироваться четко на тех направлениях, которые нас объединяют, а не разъединяют, и достигать на этих направлениях результатов. Мы видим системный подход Венгрии к дальнейшему развитию внешнеполитической и  внешнеэкономической стратегии, открытие на восток.

Министр иностранных дел Венгрии сегодня также встретился с главой белорусского правительства. По словам Андрея Кобякова, наша страна как председатель Евразийского экономического союза готова содействовать диалогу взаимодействия между Евросоюзом и  ЕАЭС. Обсуждали и торгово-экономические отношения между Беларусью и Венгрией.

# Экономика # Владимир Макей # Беларусь-Венгрия # Петер Сийярто

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