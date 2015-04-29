Андрей Кобяков встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии

Новости Беларуси. Ровные добрососедские отношения между Беларусью и Евросоюзом будут способствовать поддержанию стабильности и укреплению безопасности в регионе. Об этом 29 апреля заявил глава правительства Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии.

К тому же, наша страна как председатель Евразийского экономического союза в этом году готова содействовать диалогу между Евросоюзом и ЕАЭС. Стороны обсудили и торгово-экономические отношения между Беларусью и Венгрией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы оцениваем наш сегодняшний уровень торгово-экономических отношений – внешнеторговый оборот чуть меньше 250 миллионов долларов, – как очень несоответствующий нашим потенциальным возможностям. Хотя он достаточно большой с точки зрения общей статистики. Мы чрезвычайно заинтересованы, чтобы в максимальной степени реализовать те возможности, те потенциалы стран, которые мы имеем в торгов-экономическом сотрудничестве.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

Я имею четь на протяжении более чем двух лет являться сопредседателем белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. За это время у нас сложились теплые и продуктивные контакты. Также хочу отметить, что ваш посол в Венгрии и Будапеште делает многое для того, чтобы развивать отношения между странами.