Андрей Кобяков: Планируемого эффекта от модернизации деревообрабатывающей отрасли пока нет

Новости Беларуси. Планируемого эффекта от модернизации деревообрабатывающей отрасли пока нет. Об этом заявил 28 апреля глава белорусского правительства Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров. На нем рассматривались результаты работы концерна «Беллесбумпром».

На предприятиях деревообрабатывающей отрасли ведется масштабная модернизация. Большинство проектов уже реализовано. Но, по словам премьер-министра, пока не все так гладко: не налажен стабильный сбыт продукции и не загружено производство. В свою очередь, руководство концерна рассказало о том, какие меры принимаются по оздоровлению предприятий: это снижение издержек и активизация экспорта. При этом модернизация отрасли по-прежнему остается на самом жестком контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Президентом в очередной раз принято решение о поддержке деревообрабатывающих предприятий. Внесены соответствующие изменения в Указ №529. При этом Главой государства было указано, что модернизация деревообрабатывающей отрасли находится на самом жестком контроле. В связи с этим хотелось бы узнать, какие принимаются дополнительные меры по стабилизации предприятий? Какие результаты это дает? Какие решения необходимо предпринять?