Александр Лукашенко поручил найти решение проблемных вопросов с выплатами по больничным листам

Новости Беларуси. Президент поручил найти решение проблемных вопросов с выплатами по больничным листам. Об этом шла речь 28 апреля на встрече Главы государства с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Речь идет практике применения постановления правительства №569, регулирующего вопросы выплат по больничным листам.

В частности, документ затронул интересы уходящих в декретный отпуск женщин и молодых работников. На деле может получиться, что размер этих выплат минимален и существенно бьет по карману людей.

Александр Лукашенко:

Этот год для нас будет особый — экзамен сдаем — президентские выборы, поэтому проходных мероприятий быть не должно, тем более съезда профсоюзов. Как у нас здесь обстоят дела при подготовке к съезду? Вообще, в профсоюзном движении какие наиболее острые вопросы? Я хотел бы услышать кратко, если это возможно. Хочу особенно поблагодарить за Курган Славы. Я, проезжая мимо, понаблюдал — молодцы, делаете благое дело. Думаю, что, наверное, все-таки мало в свое время поручил профсоюзам. Ну что один Курган Славы для профсоюзов?! Может, вы где-то еще к 70-летию более мелкие памятники в порядок приводите. За это особая благодарность профсоюзам, что взялись, ни у кого денег не просили, ни у кого людей не просили. Заканчиваете приведение в порядок Кургана Славы. Это большой вклад.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Товарищ Президент. Я когда выступал перед активом, я сказал, что нам дали возможность дотронуться до этой белорусской святыни, и мы должны сделать все необходимое, чтобы Курган предстал к 9 Мая в праздничном торжественном виде.

В центре внимания была и подготовка к съезду профсоюзов, который должен состояться 22 мая. Планируется, что на съезд соберется свыше полутысячи делегатов. На встрече был затронут вопрос создания профсоюзных организаций в частном секторе экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня у профсоюзов и нанимателей одна задача — сохранить стабильность на предприятиях и сохранить трудовые коллективы. При том, что сегодня не самая простая ситуация в экономике, принципиальная позиция Президента, что необходимо оптимизировать расходы за счет других статей, но только не экономить на людях. Также Президент поинтересовался, как обстоят дела в отношении создания профсоюзных организаций в частном секторе экономики. Сказано, что эта работа должна быть завершена и в частном секторе экономики. На предприятиях профсоюзные организации должны быть созданы.