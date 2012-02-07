Венесуэла планирует закупать в Беларуси сливочное масло

Сейчас стороны ведут переговоры и решают вопросы сертификации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году страны увеличат объем взаимной торговли практически вдвое – до двух миллиардов долларов, в перспективе – еще более амбициозные планы. О некоторых из них рассказал журналистам Посол Боливарианской Республики в нашей стране Америко Диас Нуньес.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Необходима реализация совместных стратегических объектов. Результатом сотрудничества является строительство фабрики по производству кирпича, предприятий по сборке тракторов и грузовых автомобилей, которые будут открыты на следующей неделе в Венесуэле, создание агрогородков в разных регионах страны, предприятий по добыче полезных ископаемых для производства удобрений, по добыче нефти и газа. А также строительство более 20 тысяч квартир, продажа продуктов белорусского производства, которая пользуется большой популярностью. Что касается промышленности, то Беларусь будет наращивать экспорт запчастей в Венесуэлу.