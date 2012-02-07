Экономические итоги 2011 года подводят в Правительстве Беларуси

Наиболее заметные результаты минувшего года – улучшение показателей внешней торговли, устойчивый рост экспорта и инновационной продукции в производстве.

Для министров ежегодная итоговая встреча в Доме Правительства – это своего рода экзамен. Чиновникам предстоит доложить о том, что достигнуто в той или иной отрасли страны. Внутренняя, внешняя политика, здравоохранение, строительство, образование, экономика и торговля.

2011-й выдался действительно трудным годом, но благодаря предпринятым шагам удалось не только удержать равновесие в результате проведения Правительством сдерживающей стабилизационной экономической политики, но и значительно прибавить. К примеру, во внешней торговле.

Впервые за многие годы темпы роста экспорта превысили темпы роста импорта. Выход на новые рынки сбыта – такую ставку сделали многие предприятия и не прогадали. Ведь это и увеличение объемов производства, и валютная выручка.

Три «и»: импортозамещение, инновации, инвестиции – это формула тоже сработала в плюс. К примеру, удельный вес отгруженной инновационной продукции составил более 17% при запланированных 13%.

В целом, по предварительным данным, доходы республиканского бюджета в 2011-м превысили 54 трлн рублей. Это почти в два раза больше поступлений 2010-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.