Итоги развития экономики Беларуси в 2011 году рассмотрят в Правительстве

Наиболее заметные его результаты – улучшение показателей внешней торговли и устойчивый рост экспорта в производстве. В целом, для того, чтобы сдержать инфляцию и сбалансировать макроэкономику, в прошлом году проводилась жесткая бюджетная политика. Из 15 важнейших параметров выполнены 6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост инвестиций в прошлом году был немного замедлен, что было обусловлено многими причинами. Но в целом на социально-экономическое развитие страны в прошлом году был использован почти 91 триллион рублей инвестиций.