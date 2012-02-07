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Мясникович: Беларусь вошла в 2012 год без макроэкономических дисбалансов

07 февраля 2012 10:57
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Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мясникович на заседании по итогам социально-экономического развития в 2011.

Бюджетно-финансовая система работает бездефицитно, приток валюты в страну превышает ее отток, замедлен рост цен, стабилен валютный и депозитный рынки. Как подчеркнул премьер, теперь главная задача – закрепить тенденцию и работать на перспективу.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Страна имеет благоприятные цены на достаточный импорт энергоресурсов, что позволяет экономике работать в полную силу, без всяких ограничений.  Созданы максимальные в истории золотовалютные резервы, сформирован бездефицитный бюджет 2012 года. Все усилия государственных органов и предприятий сейчас надо сконцентрировать на главных направлениях. Первое и главное – это рост доходов населения. Важнейший приоритет 2012 года. Мы должны обеспечить его на качественной основе за счет создания новых и модернизации старых рабочих мест только в жесточайшей увязке с ростом производительности труда.

 

# Экономика # Мясникович # Белоруссия

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