Мясникович: Беларусь вошла в 2012 год без макроэкономических дисбалансов

Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мясникович на заседании по итогам социально-экономического развития в 2011.

Бюджетно-финансовая система работает бездефицитно, приток валюты в страну превышает ее отток, замедлен рост цен, стабилен валютный и депозитный рынки. Как подчеркнул премьер, теперь главная задача – закрепить тенденцию и работать на перспективу.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Страна имеет благоприятные цены на достаточный импорт энергоресурсов, что позволяет экономике работать в полную силу, без всяких ограничений. Созданы максимальные в истории золотовалютные резервы, сформирован бездефицитный бюджет 2012 года. Все усилия государственных органов и предприятий сейчас надо сконцентрировать на главных направлениях. Первое и главное – это рост доходов населения. Важнейший приоритет 2012 года. Мы должны обеспечить его на качественной основе за счет создания новых и модернизации старых рабочих мест только в жесточайшей увязке с ростом производительности труда.