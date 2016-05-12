«Великий камень» ждет новых инвесторов: привлечены китайские компании, интерес проявили немецкие

Новости Беларуси. «Великий камень» ждет новых инвесторов. Белорусско-китайская рабочая группа договорилась о привлечении в нашу страну частных компаний из КНР в сфере высоких технологий и машиностроения. Речь идет о создании в Беларуси сборочных предприятий. Кроме того, новыми резидентами могут стать бизнесмены из Западной Европы. Интерес к индустриальному парку проявили компании из Германии.

Важным показателем для потенциальных партнеров является соблюдение договоренностей по строительству «Великого камня». Завершить возведение запланированных на этот год объектов получится уже в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Должна быть и внешняя, и внутренняя инфраструктура. Должно быть очень хорошо отлаженное законодательство. Мы, кстати, работаем над некоторыми изменениями в указ Президента по нашему парку, где даем больше преференций для вхождения инвесторов в наш парк. Я думаю, что это даст дополнительный толчок к тому, чтобы инвесторы приходили.