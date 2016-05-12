Прямой эфир

«Великий камень» ждет новых инвесторов: привлечены китайские компании, интерес проявили немецкие

12 мая 2016 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Великий камень» ждет новых инвесторов. Белорусско-китайская рабочая группа договорилась о привлечении в нашу страну частных компаний из КНР в сфере высоких технологий и машиностроения. Речь идет о создании в Беларуси сборочных предприятий. Кроме того, новыми резидентами могут стать бизнесмены из Западной Европы. Интерес к индустриальному парку проявили компании из Германии.

Важным показателем для потенциальных партнеров является соблюдение договоренностей по строительству «Великого камня». Завершить возведение запланированных на этот год объектов получится уже в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:
Должна быть и внешняя, и внутренняя инфраструктура. Должно быть очень хорошо отлаженное законодательство. Мы, кстати, работаем над некоторыми изменениями в указ Президента по нашему парку, где даем больше преференций для вхождения инвесторов в наш парк. Я думаю, что это даст дополнительный толчок к тому, чтобы инвесторы приходили.

# Экономика # Белорусско-китайский индустриальный парк # Владимир Зиновский

Другие новости рубрики

Все новости
Совместные программы Беларуси и России: планируется создание общего информационного пространства
12 мая 2016 10:47

Совместные программы Беларуси и России: планируется создание общего информационного пространства

Беларусь организует в индийских городах троллейбусное движение: «Мы умеем делать эту работу»
12 мая 2016 07:46

Беларусь организует в индийских городах троллейбусное движение: «Мы умеем делать эту работу»

В Белорусско-Индийском бизнес-форуме примут участие белорусские компании
12 мая 2016 06:31

В Белорусско-Индийском бизнес-форуме примут участие белорусские компании