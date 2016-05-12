Совместные программы Беларуси и России: планируется создание общего информационного пространства

Новости Беларуси. Совместные программы Беларуси и России обсуждают в эти минуты в Могилеве. В городе над Сожем проходит заседание Совмина Союзного государства. Участие в нем принимают главы правительства Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев. В повестке дня почти три десятка вопросов. Основной блок касается торгово-экономического сотрудничества.

Стороны также обсудят деятельность по ряду направлений на ближайшие 5 лет. В частности, говорить будут и о создании общего информационного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Беларусь и Россия вместе выстраивают свое будущее. И мы видим на примере тех сильных экономических позиций, которые будут обсуждаться, взаимозаинтересованность Беларуси, России в экономическом сотрудничестве – это все должно иметь надежное медийное обеспечение.

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

Вне зависимости от того, где находятся жители Союзного государства – на территории Российской Федерации или на территории Республики Беларусь, – у них была одинаковая возможность получить всю необходимую информацию и о том, что происходит в России, и о том, что происходит в Беларуси.