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Беларусь организует в индийских городах троллейбусное движение: «Мы умеем делать эту работу»

12 мая 2016 07:46
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Новости Беларуси. В Дели 12 мая начал работу Белорусско-Индийский бизнес-форум, который собрал несколько десятков отечественных компаний. Участие в  нем принимает и наша парламентская делегация во главе со спикером верхней палаты парламента, которая в эти дни находится с визитом в Дели.

На форуме собрались руководители как госпредприятий, так и представители частного бизнеса. Сегодня уже известно, что предварительные договоренности деловые круги подкрепили  конкретными проектами.

Так, представители крупнейших белорусских предприятий: МАЗа,  МТЗ, БелАЗа, «Могилевхимволокно» и Оршанского льнокомбината подписали соглашения о сотрудничестве с индийскими компаниями. В целом Беларусь настроена на перезагрузку отношений с Индией.

Одна из тем сегодняшнего делового разговора — упрощение предоставления виз для бизнеса, также изучается возможность прямого авиасообещения между столицами двух стран. Беларусь готова работать с Индией по всем направлениям. Одно из них — организация в индийских городах троллейбусного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы уже начали работу с рядом городов по организации троллейбусного движения. Мы умеем делать эту работу. Мы может запроектировать, провести соответствующие изыскания, построить контактно-кабельные сети, тяговые подстанции и оснастить эти троллейбусные линии новыми конкурентоспособными на мировых рынках троллейбусами.

# Экономика # Михаил Мясникович # Беларусь-Индия

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