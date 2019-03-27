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БелАЗ начал испытания карьерных самосвалов в Пакистане

27 марта 2019 10:39
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Новости Беларуси. БелАЗ расширяет географию экспорта. Отечественный завод впервые поставил карьерную технику в Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самосвал грузоподъемностью 45 тонн будет работать на цементном производстве. До этого времени основу белорусского машиностроительного экспорта в Пакистан составляли сельскохозяйственные тракторы.

БелАЗ начал испытания карьерных самосвалов в Пакистане-1

Василий Шостак, первый заместитель директора маркетинг-центра ОАО «БелАЗ»:
Этот самосвал был разработан непосредственно для рынка Пакистана. Предстояла работа специалистов нашего местного партнера по изучению карьера, по изучению условий эксплуатации. Соответственно, этот самосвал был доработан и модернизирован с учетом местных условий эксплуатации.

БелАЗ начал испытания карьерных самосвалов в Пакистане-4

Поставка самосвала БелАЗ на рынок этого государства – пример успешного сотрудничества промышленников двух стран и реализации достигнутых ранее договоренностей.

БелАЗ начал испытания карьерных самосвалов в Пакистане-7

Андрей Ермолович, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Пакистане:
Еще со времен Советского Союза Беларусь всемирно известна своими производствами сельхозтехники. В Пакистане очень популярны белорусские тракторы. Сегодня здесь презентовали карьерный самосвал, и он еще не самый большой.

Возможно, когда-нибудь у пакистанских бизнесменов появится возможность приобрести БелАЗ грузоподъемностью 450 тонн – такой у нас тоже производят. А этот образец – только начало и плод долгого, но успешного переговорного процесса.

# БелАЗ # Экономика # Василий Шостак # Андрей Ермолович # Фотофакт

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