БелАЗ начал испытания карьерных самосвалов в Пакистане

Самосвал грузоподъемностью 45 тонн будет работать на цементном производстве. До этого времени основу белорусского машиностроительного экспорта в Пакистан составляли сельскохозяйственные тракторы.

Василий Шостак, первый заместитель директора маркетинг-центра ОАО «БелАЗ»: Этот самосвал был разработан непосредственно для рынка Пакистана. Предстояла работа специалистов нашего местного партнера по изучению карьера, по изучению условий эксплуатации. Соответственно, этот самосвал был доработан и модернизирован с учетом местных условий эксплуатации.

Поставка самосвала БелАЗ на рынок этого государства – пример успешного сотрудничества промышленников двух стран и реализации достигнутых ранее договоренностей.

Андрей Ермолович, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Пакистане:

Еще со времен Советского Союза Беларусь всемирно известна своими производствами сельхозтехники. В Пакистане очень популярны белорусские тракторы. Сегодня здесь презентовали карьерный самосвал, и он еще не самый большой.

Возможно, когда-нибудь у пакистанских бизнесменов появится возможность приобрести БелАЗ грузоподъемностью 450 тонн – такой у нас тоже производят. А этот образец – только начало и плод долгого, но успешного переговорного процесса.