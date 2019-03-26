24 производства планируется запустить в Беларуси за 2019-й по госпрограмме инновационного развития

Новости Беларуси. В 2019-м в Беларуси планируют запустить более 20 высокотехнологичных производств. Это предусмотрено госпрограммой инновационного развития до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 марта эту тему обсуждали в Совете Министров. В 2018 году в стране создали несколько десятков высокотехнологичных предприятий. Это позволило увеличить выпуск инновационной продукции в два раза. Более 60 % такого наукоемкого товара идет на экспорт. А значит, приносит прибыль.