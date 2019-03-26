24 производства планируется запустить в Беларуси за 2019-й по госпрограмме инновационного развития
Новости Беларуси. В 2019-м в Беларуси планируют запустить более 20 высокотехнологичных производств. Это предусмотрено госпрограммой инновационного развития до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 марта эту тему обсуждали в Совете Министров. В 2018 году в стране создали несколько десятков высокотехнологичных предприятий. Это позволило увеличить выпуск инновационной продукции в два раза. Более 60 % такого наукоемкого товара идет на экспорт. А значит, приносит прибыль.
Но не обошлось и без замечаний. К примеру, около десятка новых проектов работают не в полную силу, к реализации еще 14 и вовсе не приступили. Общие рекомендации – повышать финансовую дисциплину, перераспределять ресурсы и поддерживать именно высокотехнологичные производства.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
Электротранспорт, робототехника, приборостроение, биотехнологии, нанотехнологии, новые материалы. Естественно, информационно-коммуникационные технологии. С принятием декрета развитие этого направления уже в прошлом году обеспечило 1,5 миллиарда долларов экспорта. Притом это практически чистый экспорт – то есть фактически без затрат. И это направление очень быстро развивается.
Очень важно, что в прошлом году у нас порядка 100 компаний относятся к высоким технологиям хай-тек. Мы планируем 24 производства запустить в этом году.
В 2018 году специалисты начинают разработку программы инновационного развития страны на следующую пятилетку.