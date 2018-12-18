В «Великом камне» появится центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений

Новости Беларуси. Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений появится в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из белорусских объектов, который строится при содействии правительства Китая. Инвестиции оцениваются в 22 миллиона долларов США. Проект обозначен в программе научно-технического сотрудничества двух стран. Его реализация позволит выйти на создание высокотехнологичных производств и предприятий как в Беларуси, так и в Китае.

Гуан Чэньбо, заместитель директора корпорации металлургии и строительства (Китай):

Мы будем привлекать высокотехнологичные компании сюда для начала работы. Будет совместная трансформация, чтобы мы могли видеть здесь научные и технические достижения двух стран.