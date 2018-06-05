«Великий камень» и ЕБРР заключили меморандум о взаимопонимании

Новости Беларуси. Индустриальный парк «Великий камень» и Европейский банк реконструкции и развития заключили меморандум о взаимопонимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ подписан 5 июня в Министерстве иностранных дел во время визита в Беларусь вице-президента банка Алана Пию. Прошли и его переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества Беларуси и международной финансовой структуры.