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«Великий камень» и ЕБРР заключили меморандум о взаимопонимании

05 июня 2018 11:13
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Новости Беларуси. Индустриальный парк «Великий камень» и Европейский банк реконструкции и развития заключили меморандум о взаимопонимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Великий камень» и ЕБРР заключили меморандум о взаимопонимании-1

Документ подписан 5 июня в Министерстве иностранных дел во время визита в Беларусь вице-президента банка Алана Пию. Прошли и его переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества Беларуси и международной финансовой структуры.

«Великий камень» и ЕБРР заключили меморандум о взаимопонимании-4

Стратегическими приоритетами её работы в нашей стране на текущий период объявлены повышение конкурентоспособности реального сектора экономики, а также повышение устойчивости и качества услуг государственной инфраструктуры.

# МИД Беларуси # Экономика # Фотофакт

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