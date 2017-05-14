Василий Голубев: товарооборот между Беларусью и Ростовской областью можно довести до $500 млн

Новости Беларуси. Белорусские специалисты готовы подключиться к возведению кольцевой дороги вокруг Ростова, а также взаимодействовать в сфере ЖКХ. О дорожной карте сотрудничества с Ростовской областью программа «Неделя» поговорила с губернатором Василием Голубевым.

О чем больше идет речь: об обмене опытом либо все-таки о торговле?

Василий Голубев, губернатор Ростовской области Российской Федерации:

Речь идет о производстве прежде всего. Речь идет о возможности создания либо совместных производств, либо покупке уже производимой техники, товаров. И в России, Ростовской области, и в Беларуси. Обмен опытом – это практика, которая должна быть постоянная. И, собственно говоря, у нас есть чем поделиться. Мы знаем, что в Беларуси есть товары, которые пользуются сегодня популярностью в магазинах Ростовской области, Ростова. Сегодня говорим о возможности создания торгового дома в Ростове. Так что здесь и практика, и теория, и обмен опытом – все воедино. И документы, которые сегодня подписаны, это лишь часть пути, который мы прошли. Следующим документом будет некая конкретная дорожная карта во исполнение соглашений о сотрудничестве. Она должна предусматривать конкретные обязательства органов исполнительной власти, конкретных производителей, бизнеса.

У нас есть очевидные резервы развития нашего сотрудничества через конкретное взаимодействие наших предприятий, через принятие мер по повышению товарооборота между Республикой Беларусь и Ростовской областью. Сегодня это 339 млн долларов. Рост в сравнении с 2015 годом составил примерно 19,1%, но очевидно, что есть нереализованные возможности, которые требуют внимания бизнеса, властей, руководителей городов и районов. И мы говорили о ряде проектов, которые требуют достаточно оперативного решения. Например, с учетом подготовки чемпионата мира 2018 года у нас значительная потребность в обновлении техники, в том числе коммунальной, в том числе транспортной (автобусов), электротранспорта. Часть городов уже сотрудничают с предприятиями Беларуси. И такие автобусы, троллейбусы сегодня на улицах этих городов есть. Мы договорились о том, что будет более тесное сотрудничество между предприятиями сельхозмашиностроения. И здесь точно и очевидно необходимо находить кооперацию в решении ряда вопросов по производству комбайнов достаточно современных и работающих сегодня на полях и в России, и в Беларуси.

А есть какой-то ориентир, планка дальнейшего сотрудничества? Цифра товарооборота, может, как-то сейчас подкорректирована?

Василий Голубев:

Мы сегодня говорили о том, что у нас очевидно можно довести товарооборот между Республикой Беларусь и Ростовской областью до 500 млн долларов. Это полмиллиарда. Мы достигли 339 млн. Полмиллиарда – это хороший ориентир. Тем не менее возможности наших предприятий, очевидно, позволяют решить такую задачу.

Я бы назвал еще одну тему, которая требует отдельного внимания. Это сотрудничество в области сельскохозяйственного производства. Ростовская область – житница России всегда. Беларусь – также крупное сельскохозяйственное государство. Но если у нас сегодня производится примерно 9 млн зерновых (это то, что Ростовская область последние три года достигает), а в прошлом году – 11 млн 800 тысяч тонн, у нас очень высокого качества зерно, оно требует переработки. И для этого есть возможность сотрудничества, есть необходимость более тесных контактов в развитии молочного животноводства. И так далее. Поле деятельности, на мой взгляд, определяется тем, что уже достигнутые результаты говорят, что это следует продолжать. Необходимо просто не стоять на месте и двигаться.

Вы вспоминали белорусские продукты. Вы сами, может, что-то покупаете?

Василий Голубев:

Точно знаю, что, например, белорусская мебель одна из самых лучших на сегодняшний день. Но она достаточно широко представлена не только в Ростовской области. И качество ее, собственно говоря, позволяет пользоваться ею в самых разных условиях. Либо живя в квартире, либо на даче, чтобы обставить. Я знаю, что продукты питания достаточно высокого качества. И, таким образом, люди воспринимают, например, молочные товары с большим удовольствием. Переработка продукции, которая здесь на хорошем уровне производится, видна на прилавках очень многих магазинов Ростовской области.