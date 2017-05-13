«Один пояс – один путь» в Пекине: кто примет участие в глобальном форуме и чего ожидают бизнесмены всего мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился 13 мая с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. И только что самолет главы государства приземлился в пекинском аэропорту «Столица». Мы получили кадры из Пекина. Президент примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». Запланирована двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидаются также встречи и переговоры с другими зарубежными лидерами. Наш специальный корреспондент Ольга Юруть сейчас с нами на связи из Китая. Она сообщит все подробности.

В Пекине за полночь. Однако, как мы видим, город не спит. Во-первых, день выходной – гуляют вечером. А, во-вторых, готовятся к приему гостей форума.

На эти дни запланированы международные встречи с зарубежными коллегами. Белорусский лидер примет участие и в форуме «Один пояс – один путь». К слову, нашего Президента пригласили туда в числе первых.

Несмотря на плотный график, запланирована встреча Си Цзиньпина и Александра Лукашенко. Лидеры Беларуси и Китая всегда при первой же возможности встречаются, обсуждают совместные проекты. Работа над договоренностями, достигнутыми во время еще сентябрьского визита нашего Президента в Пекин, и сейчас продолжается. Компании со всей ответственностью реализовывают и подписанные соглашения во время встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в Минске.

Руслан Дрозд, директор пекинского представительства ОАО «Белорусская калийная компания»:

До 2020 года, в том числе, если вы помните, во время визита Си Цзиньпина в Беларусь, мы подписывали крупный меморандум с компанией «Синахем». И поэтому мы сейчас в рамках меморандумов работаем. По-всякому складывается конъюнктура рынка, но всегда мы находим возможность договориться.

На предстоящий форум здесь соберутся страны-единомышленники, чтобы сесть за круглый стол и обсудить, как жить дальше. Складывается впечатление, что мир уже давно ожидал такой многогранный и всесторонний диалог.

Участие подтвердили первые лица почти из 30 стран мира. В их числе Беларусь, Россия, Швейцария, Аргентина, Чехия, Турция. Кроме лидеров и премьеров в форуме примут участие и госслужащие, ученые, предприниматели, банкиры. Освещать форум уже зарегистрировались свыше четырех тысяч журналистов из всех уголков мира.

Ожидают здесь и генсекретаря ООН, и директора-распорядителя МВФ, президента Всемирного банка. Это уровень. В заявках – тысячи участников.

Уже во всю китайская столица пестрит огнями, флагами, плакатами-приветствиями и огнями полицейских машин, ведь меры безопасности здесь серьезно усилили.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

В рамках данного визита планируется подписание контрактов по поставке молока на общую сумму более 13 млн долларов. Второе направление – это сфера услуг и, в частности, это туризм.

Беларусь готова стать узловой платформой «Пояса» в евразийском регионе, важным транспортно-логистическим звеном. Наша страна задействована в двух из четырех ключевых маршрутов сухопутного «Шелкового пути».

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» уже называют крупнейшим из проектов КНР за рубежом. Он будет своеобразной точкой опоры экономического пояса.

Ху Чжэн, исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», член совета директоров «Чайна мерчантс групп»:

Наш китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» имеет очень выгодное географическое положение. Он находится как раз в центре Европы. Все поезда, которые идут из Китая в Европу, обязательно проходят через Беларусь.

Ключевые события предстоящего форума – это церемония открытия, круглый стол для руководителей и совещания на высшем уровне. Китайские и иностранные гости обсудят вопросы инфраструктуры, инвестиций в производство, торгово-экономического сотрудничества.

Предстоящий форум – событие весьма знаковое. В Пекине выражение «и да, и ло», что в переводе с китайского «один пояс, один путь», звучит уже как заклинание, причем на большие деньги. И с кем бы мы ни общались (будь то журналисты, бизнесмены), от этой встречи на высшем уровне ожидают чего-то невероятного.