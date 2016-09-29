«Ваша страна стала для меня как родная, мне не хочется отсюда уезжать»: как китайцам работается в Беларуси

Новости Беларуси. Машиностроение, высокие технологии, образование, сельское хозяйство. Список сфер, в которых сотрудничество Китая и Беларуси показательное, – можно продолжать долго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Синеокой учатся тысячи студентов из Поднебесной. Сотни специалистов работают на белорусских предприятиях.

Реализуются десятки совместных проектов. Сотрудничество с восточным акцентом. Витебская ГЭС на 70% – китайская. Здесь работают 40 специалистов из Поднебесной. Это и рабочие, и руководители. Один из них – Кумбау. Инженер по фамилии «А» «горит» на работе.

Кумбау А, инженер технического надзора за строительством Витебской гидроэлектростанции (Китай):

Я работаю здесь уже третий год. И ваша страна стала для меня как родная. У нас есть месяц отпуска каждые полгода, чтобы навестить родных. Так вот, я свой прошлый отпуск не взял. Во-первых, много работы. А во-вторых – мне не хочется отсюда уезжать.

Вкус сотрудничества здесь буквально сладок. Повар из Китая готовит для своих. Но и белорусов угощает. Ингредиенты ведь наши. Неудивительно, что и стройка ладится.

Объект планируют сдать в срок, к 2018 году.

Витебская ГЭС станет самой мощной в стране. Ее энергии хватит, чтобы обеспечить весь Витебский регион.

На проект Поднебесная выделила 100 миллионов долларов.

Большие деньги КНР готова платить и за белорусское молоко. Право на его поставки в Народную Республику получил этот завод.

Ольга Михновец, заместитель генерального директора по производству молочной продукции:

Предприятие получило сертификат на поставку продукции в Китайскую Народную Республику. На сегодняшний день прорабатываем контракт поставке стерилизованного молока.

А это уже Минск. Третьеклашки 12 столичной гимназии учат китайский. Здесь даже кабинет – это целый культурный центр. Два портрета Президентов на стене и одна цель – сделать Поднебесную ближе к Синеокой.

Матвей Остапенко, учащийся ГУО «Гимназия №12 Минска»:

В Китае есть большой дракон. Я его очень люблю. Еще там есть Китайская стена.

Майя Клименок, учащийся ГУО «Гимназия №12 Минска»:

Там есть много таких интересных праздников. Я бы хотела там побывать.

Гимназия – одна из трех в столице, где учат китайский. Причем на повышенном уровне: в день по уроку. Язык Конфуция в расписании здесь с 2005.

Впрочем, и китайцы и белорусы говорят скорее на языке дружбы, который зачастую не требует слов. И уже сейчас – как и 24 года назад, с момента установления дипотношений – отдает народам двух стран киловатты энергии.