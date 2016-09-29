ЕС приветствует меры по улучшению инвестиционного климата, принимаемые правительством Беларуси

Новости Беларуси. Евросоюз приветствует меры, принимаемые правительством Беларуси, по улучшению инвестиционного климата. Об этом заявил 29 сентября в Минске глава отдела Генерального директората Европейской комиссии Вассилис Марагос.

В столице проходит форум «Расширяя горизонты: инвестиции, финансы, развитие», где собрались представители госорганов, крупнейших финансовых структур ЕС, Евразийского экономического союза и Китая, а также потенциальные инвесторы. Эксперты отмечают хорошую динамику в создании условий для привлечения иностранного капитала, а также развития предпринимательства в нашей стране.

Вассилис Марагос, глава отдела Генерального директора по соседству и переговорам о расширении Европейской комиссии:

Евросоюз готов оказывать содействие Беларуси по привлечению инвестиций. ЕС важно при этом понимать, что Беларусь готова сделать в сфере дальнейшего проведения реформ, формирования благоприятных для привлечения инвестиций условий, укрепления своей репутации. В Беларуси предпринимаются серьезные шаги на пути к реформам, улучшается деловая среда и инвест-климат. В Евросоюзе приветствуют эти шаги.

Форум будет проходить на протяжении двух дней. В его рамках эксперты постараются выработать дорожную карту, которая задаст основные направления для привлечения инвестиций в государственный и частный сектор белорусской экономики. Одна из задач, которую необходимо решить в ближайшие годы, – переход от кредитов к прямым инвестициям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

С учетом того, что у нас наши внутренние возможности действительно ограничены, мы бы хотели видеть, чтобы внешние источники заняли достойное место в наших инвестициях. Оцениваем это где-то порядка пятой части, около 5 млрд долларов. Такие инвестиции должны входить с помощью иностранных инвесторов. И этот форум, я надеюсь, будет способствовать достижению таких показателей.