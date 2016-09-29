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Делегация Минской области представит Беларусь на VII Экономическом форуме Центральной и Восточной Европы

29 сентября 2016 14:22
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Новости Беларуси. Делегация Минщины принимает участие в VII Экономическом форуме Центральной и Восточной Европы в Австрии. Визит организован по приглашению правительства федеральной земли Каринтия. 

Руководство регионов обсудит практическую реализацию подписанного ранее Соглашения о сотрудничестве и партнерстве. 

В центре внимания участников масштабного форума торгового-экономический и инвестиционный потенциал Беларуси и Минщины. Бизнесмены и потенциальные инвесторы проводят переговоры. А руководители предприятий, организаций и банков познакомят европейских партнеров с экспортными возможностями и инвестиционными проектами страны и центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Австрия

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