Новости экономики за 28.09.2016

Новости Беларуси. Белорусов ждет увеличение пенсий. Тем, кто трудился больше других, положены повышенные выплаты. По какому принципу будут пересчитаны пенсии сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПЕНСИИ ПО ОСЕНИ ПЕРЕСЧИТАЮТ

До конца 2016 года белорусам пересчитают трудовые пенсии. Это связано с ростом средней зарплаты по стране.

Так называемая целевая доплата сегодня составляет без малого 33 рубля для людей от 75 до 79 лет и 44 рубля для белорусов старше 80.

Напоминаем, пенсии в этом году увеличивали 4 раза. В сентябре средняя выплата по возрасту составила 291,5 рубль.

СО ВКУСОМ ЧИЛИ

Чилийская горнодобывающая промышленность заинтересована в импорте белорусских самосвалов.

Емкость рынка латиноамериканской страны оценивается в несколько сот машин ежегодно, а это, по меньшей мере, 100 миллионов долларов.

В свою очередь, Чили заинтересована в расширении поставок продукции алкогольной и продовольственной индустрии в Беларусь.

А также предлагает нашим компаниям использовать свои товаропроводящие сети для продвижения белорусских брендов за океаном.

Андрес Ребольедо, заместитель министра иностранных дел по торговле Республики Чили:

У Чили есть 24 соглашения с 75 странами о зонах свободной торговли.

Поэтому страна может стать платформой для выхода Беларуси на регионы Латинской Америки.

Таким образом, мы не ограничиваемся двусторонними отношениями. Экономики двух государств являются взаимодополняющими, и нам стоит подумать о местных инвестициях и проектах, которые можно реализовать, используя экономические связи Чили.

Полную версию интервью заместителя министра иностранных дел по торговле Республики Чили Андреса Ребольедо смотрите в ближайшее воскресенье в эфире программы «Неделя».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Беларусь вошла в топ туристических предпочтений жителей ЕС в восточной Европе. Так, за полгода в нашу страну приехало более 210 тысяч иностранных граждан из этих стран.

К примеру, экспорт туристических услуг в Эстонию вырос на 21%.

Эксперты связывают это с растущей привлекательностью Беларуси для путешественников – улучшением инфраструктуры и строительством новых гостиниц.

Евгений Лавренюк, директор туристического агентства (Польша):

То, что было раньше, 10 лет тому назад… А теперь это! Разница очень большая, видно по Минску: сколько гостиниц было 10 лет назад, а сколько – теперь. Теперь туристы и недорогие гостиницы. Это очень, очень хорошо.

БАНКОВСКИЙ РЕЙТИНГ

Белорусские банки упрочили позиции в рейтинге финансовых учреждений СНГ. Самый крупный банк страны попал в топ-15.

Остальные расположились в первых 200, поднявшись в среднем на 5 строчек каждый.

Критериями оценки были как финансовые показатели, так и качество предоставляемых услуг. Последняя составляющая, на взгляд экспертов, в Беларуси развивается интенсивно. Однако, например, по уровню проникновения безналичных операций отечественные пользователи еще отстают от соседей.

Белорусский рубль сегодня на торгах укрепился относительно корзины валют. Доллар при этом укрепился на полкопейки.

На 29 сентября его курс составит 1,93 рубля. Евро, напротив, потерял аналогичные полкопейки: 29 сентября по Нацбанку – 2,16.

Российская валюта также подешевела на несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и 2 копейки белорусские.