В Жодино продолжается строительство завода по выпуску сверхбольшегрузных самосвалов грузоподъемностью 450 т

Новости Беларуси. Рынок сверхмощных машин совсем скоро пополнится новой моделью. Причем белорусского производства. Грузоподъемность самосвала – 450 тонн. Его уже называют машиной будущего. Соберут самый большой в мире автомобиль на жодинском «БелАЗе». Сейчас в самом разгаре строительство завода по выпуску новой карьерной техники.

Этот новый станок на жодинском промышленном гиганте появился недавно. «Подарок» модернизации. Увеличить производительность он позволил аж в пять раз.

Михаил Михайлович – автомобилестроитель со стажем. О новом оборудовании уверенно говорит: в сравнение оно не идет просто ни с чем.

Михаил Синяк, рабочий ОАО «БелАЗ»:

Это сильные, мощные станки. Лучше производительность.

За последнее время слово «модернизация» для «Белорусского автомобильного» уже стало привычным. Ведь именно тандем «новые машины – прогрессивное оборудование» делает белорусскую продукцию конкурентоспособной.

Цифры удивляют: закупка 600 единиц оборудования, освоение в 2013 году триллиона белорусских рублей, рост объемов производства практически на четверть.

Андрей Ковалев, начальник технологического бюро механосборочного цеха № 1 ОАО «БелАЗ»:

Закупка у нас идет постоянно, по всем цехам предприятия. Каждый цех имеет свою четкую программу. Естественно, это направлено на повышение качества, чтобы мы могли быть конкурентоспособными на мировых рынках.

В «промышленный топ» «Белорусский автомобильный» попал неслучайно: известное во всем мире предприятие идет в ногу со временем. Например, с строящегося завода по выпуску новой карьерной техники совсем скоро должны выйти настоящие «машины будущего» – сверхбольшегрузные самосвалы грузоподъемностью 450 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом на последней пресс-конференции говорил глава государства. Шаг действительно колоссальный – от 360-тонников. Автомодель будущего, абсолютно новые технологические решения. На мировом рынке карьерных машин таких мощностей просто нет. Поэтому о востребованности говорить не приходится. Рынок сбыта – весь мир.

Посмотреть на новую автомобильную модель вживую пока невозможно. Сейчас в самом разгаре строительство нового блока цехов.

Анатолий Коротун, заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту ОАО «БелАЗ»:

Самосвалы грузоподъемностью 420-450 т будут выпускаться именно на этих площадях. Объект, как вы видите, находится в хорошей строительной готовности.

Среди строительных «ноу-хау» – 11 мостовых кранов грузоподъемностью до 100 тонн. В перспективе они ускорят строительство. Усовершенствовать пришлось и прилегающий испытательный полигон. Именно сюда «машины-уникумы» будут выезжать сразу после сборки.