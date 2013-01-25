В Гомельской области создали безотходное производство подсолнечного масла

Новости Беларуси. Подсолнечное масло из отечественного сырья получено в Гомельской области. Предприятие уже работает на полную мощность. Первая крупная партия новой продукции в 120 тонн будет готова в начале февраля.

Причем, по оценке специалистов, производство - безотходное и весьма прибыльное. Так в зависимости от сырья можно получить как пищевое, так и техническое масло. А жмых, который образуется в процессе переработки - ценнейший белковый корм для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.