Новости Беларуси. Президент Беларуси требует активнее развивать новые направления в оборонном секторе экономики и создавать востребованное на мировом рынке вооружение. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 января на совещании по вопросам развития военно-промышленного комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил президент, белорусские оборонные предприятия выпускают довольно широкую линейку вооружений. Более 70% продукции уходит на внешний рынок. Такую позитивную динамику нужно закреплять.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Речь пойдет о безопасности нашего государства, нашей армии и ее вооружении. Оборонный сектор экономики всегда являлся флагманом передовых технологий и инноваций. Только самое надежное и лучшее востребовано во всех армиях. И здесь нам ни в коем случае нельзя отставать.

Белорусские оборонные предприятия выпускают довольно широкую линейку вооружений. Постоянным спросом в различных странах пользуются комплексы управления войсками и оружием, системы защиты от высокоточного оружия, радиолокационные станции, средства противовоздушной обороны. Сегодня более 70% продукции нашего военно-промышленного комплекса. К уходит на внешний рынок. А техника таких предприятий, как «Пеленг», Минского завода колесных тягачей, «Тетраэдр», практически в полном составе реализуется иностранным заказчикам. Нам удалось преодолеть ситуацию, когда в структуре экспорта преобладала излишествующая в Вооруженных Силах советская техника. Сейчас почти 90% экспортируемого вооружения и услуг – белорусские. Такую позитивную динамику нужно закреплять.

Думаю, всем понятно, что конкуренция на современном рынке вооружений и военной техники исключительно высокая. Поэтому мы должны оперативно находить и системно развивать новые направления. Используя свой потенциал, механизмы военно-технического сотрудничества, создавать современные образцы вооружения, востребованные в нашей армии и на мировом рынке. Выгода здесь очевидна. Модернизация предприятий военно-промышленного комплекса, ввод новых производств – это площадка для получения и внедрения перспективных технологий. В дальнейшем они дадут толчок инновационному развитию других отраслей экономики и укреплению наших позиций на мировом рынке. А в конечном итоге усилят обороноспособность страны, увеличат финансовые поступления в государственный бюджет.

Белорусский военно-промышленный комплекс еще в советские времена заслужил репутацию мощной отрасли, которая использовала передовые технологии. Здесь создавалось сложнейшее оборудование. Например, электронная начинка для ракет и систем управления.

После развала Союза и обрыва всех кооперационных связей отечественный ВПК был на грани ликвидации. Волевым решением президента все предприятия и профессиональные коллективы отрасли были сохранены. Удалось не только перестроить завязанную на бывшие советские республики работу ВПК, но и успешно занять свою нишу на внешних рынках.

Продукция отечественной «оборонки» поставляется по всему миру. А белорусскую модернизацию истребителей МиГ-29 и Су-27 эксперты считают самой лучшей. После нее эти самолеты можно использовать и в качестве штурмовиков.