Новости Беларуси. Белорусские промышленные гиганты планируют нарастить свое присутствие на рынке Индии. Там уже открылся сервисный центр по обслуживанию продукции «БелАЗ», и в 2013 году ожидаются крупные поставки техники. А в перспективе стороны намерены открыть и совместное предприятие.

Заинтересованы в создании подобных производств с индийскими компаниями также «МАЗ» и «Минский моторный завод».

Переговоры премьер-министров двух стран в конце 2012 года заложили начало отсчета новому периоду сотрудничества Беларуси и Индии. Произошел всплеск инвестиционной и торговой активности. Растет и товарооборот. Так к 2015 году страны намерены вдвое увеличить этот показатель и достичь миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.