В жилых домах и общежитиях с двумя и более этажами будут устанавливать лифты

Новости Беларуси. Домов с лифтами станет намного больше! Опубликовано изменение в технический кодекс, содержащий нормы проектирования жилых зданий, которое существенно обновляет норматив, принятый несколько десятилетий назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, лифт теперь должен устанавливаться в жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более. Изменение не касается одноквартирных и блокированных домов. Ранее установка лифтов предусматривалась при высоте здания от 14 метров (в зависимости от типового проекта это дом примерно в пять этажей).