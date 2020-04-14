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В жилых домах и общежитиях с двумя и более этажами будут устанавливать лифты

14 апреля 2020 14:38
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Новости Беларуси. Домов с лифтами станет намного больше! Опубликовано изменение в технический кодекс, содержащий нормы проектирования жилых зданий, которое существенно обновляет норматив, принятый несколько десятилетий назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В жилых домах и общежитиях с двумя и более этажами будут устанавливать лифты-1

Согласно документу, лифт теперь должен устанавливаться в жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более. Изменение не касается одноквартирных и блокированных домов. Ранее установка лифтов предусматривалась при высоте здания от 14 метров (в зависимости от типового проекта это дом примерно в пять этажей).

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# Строительство # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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