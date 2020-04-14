Новости экономики за 14.04.2020

Новости Беларуси. На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился один из важнейших и самый масштабный этап подготовки к вводу в эксплуатацию – горячая обкатка реакторной установки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началась она еще в декабре, и за это время произведено 242 испытания. Проверена работоспособность всего оборудования, систем управления, защиты и электропитания. Специалисты убедились, что все это соответствует проектным характеристикам.

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Некоторые испытания повторят еще раз во время энергетического пуска. А на следующем этапе подготовки будет проведена ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока. Завершить этот этап планируется к середине июня.

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