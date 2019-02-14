«Нашей стране есть, что показать»: парламентарии Беларуси и Узбекистана готовятся к форуму регионов

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в нашей стране в июне 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в нашей стране в июне 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщили 14 февраля в Совете Республики. В настоящее время парламентарии занимаются организацией этого масштабного события.
Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в июне
Состав участников ожидается серьезным, направления самые разные, а за основу взяли дорожную карту сотрудничества двух стран.
В 2019 году в Беларуси пройдет ряд международных значимых событий. Например, семинар по проблематике ВТО с привлечением зарубежных экспертов. Кроме того, уже в апреле в Минске состоится конференция группы поддержки Шелкового пути парламентской ассамблеи ОБСЕ. Участие в ней примут представители трех десятков стран.
Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Безусловно, нашей стране есть, что показать. Это и транзитная привлекательность, и вопросы цифровой экономики, вопросы расширения инвестиционных проектов, присутствие иностранного капитала в нашей стране. Естественно, туристическая привлекательность. Это очень важно.
В Совете Республики прошло первое совместное заседание профильных комиссий обеих палат белорусского парламента. На нем обсудили международное сотрудничество и роль парламентариев в отстаивании национальных интересов.