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«Нашей стране есть, что показать»: парламентарии Беларуси и Узбекистана готовятся к форуму регионов

14 февраля 2019 18:45
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Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в нашей стране в июне 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Нашей стране есть, что показать»: парламентарии Беларуси и Узбекистана готовятся к форуму регионов-1

Об этом сообщили 14 февраля в Совете Республики. В настоящее время парламентарии занимаются организацией этого масштабного события.

Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в июне

Состав участников ожидается серьезным, направления самые разные, а за основу взяли дорожную карту сотрудничества двух стран.

«Нашей стране есть, что показать»: парламентарии Беларуси и Узбекистана готовятся к форуму регионов-4

В 2019 году в Беларуси пройдет ряд международных значимых событий. Например, семинар по проблематике ВТО с привлечением зарубежных экспертов. Кроме того, уже в апреле в Минске состоится конференция группы поддержки Шелкового пути парламентской ассамблеи ОБСЕ. Участие в ней примут представители трех десятков стран.

«Нашей стране есть, что показать»: парламентарии Беларуси и Узбекистана готовятся к форуму регионов-7

Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Безусловно, нашей стране есть, что показать. Это и транзитная привлекательность, и вопросы цифровой экономики, вопросы расширения инвестиционных проектов, присутствие иностранного капитала в нашей стране. Естественно, туристическая привлекательность. Это очень важно.

«Нашей стране есть, что показать»: парламентарии Беларуси и Узбекистана готовятся к форуму регионов-10

В Совете Республики прошло первое совместное заседание профильных комиссий обеих палат белорусского парламента. На нем обсудили международное сотрудничество и роль парламентариев в отстаивании национальных интересов.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Валерий Воронецкий # Фотофакт

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