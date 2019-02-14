«Нашей стране есть, что показать»: парламентарии Беларуси и Узбекистана готовятся к форуму регионов

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в нашей стране в июне 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили 14 февраля в Совете Республики. В настоящее время парламентарии занимаются организацией этого масштабного события.

Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в июне

Состав участников ожидается серьезным, направления самые разные, а за основу взяли дорожную карту сотрудничества двух стран.