Новости экономики за 14.02.2019
Новости Беларуси. Сколько денег белорусы хранят на рублевых депозитах? Как не стать жертвой нового вида мошенничества? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рассказываем о структуре и географии зарубежных инвестиций в Беларусь
БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ПОДХВАТИЛИ ДИНАМИКУ РОСТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Рост заработной платы в последние месяцы белорусы использовали не только как возможность больше покупать, но и для пополнения своих сбережений. В январе заметно увеличились банковские вклады. Причем как в рублях, так и в иностранной валюте.
Рублевые депозиты растут четвертый месяц подряд, но в январе они сделали заметный количественный рывок. Прибавка составила 92 миллиона. Общая сумма вкладов сейчас превышает 4 миллиарда рублей.
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ РЕЙТИНГА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В обновленном рейтинге качества жизни Беларусь совсем немного уступила странам-соседям, входящим в Евросоюз, и существенно обошла Россию и Украину. Первая отстала от нас на 22 строки, вторая на 25.
Рейтинг составляется на основе субъективного анализа большого объема данных. Оцениваются различные аспекты качества жизни населения, от климата и географического положения до важнейших экономических критериев – таких, как материальное благополучие и уровень занятости.
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