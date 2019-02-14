Новости экономики за 14.02.2019

Новости Беларуси. Сколько денег белорусы хранят на рублевых депозитах? Как не стать жертвой нового вида мошенничества? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассказываем о структуре и географии зарубежных инвестиций в Беларусь

БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ПОДХВАТИЛИ ДИНАМИКУ РОСТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Рост заработной платы в последние месяцы белорусы использовали не только как возможность больше покупать, но и для пополнения своих сбережений. В январе заметно увеличились банковские вклады. Причем как в рублях, так и в иностранной валюте.