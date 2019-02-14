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Новости экономики за 14.02.2019

14 февраля 2019 16:48
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Новости Беларуси. Сколько денег белорусы хранят на рублевых депозитах? Как не стать жертвой нового вида мошенничества? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассказываем о структуре и географии зарубежных инвестиций в Беларусь

БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ПОДХВАТИЛИ ДИНАМИКУ РОСТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Рост заработной платы в последние месяцы белорусы использовали не только как возможность больше покупать, но и для пополнения своих сбережений. В январе заметно увеличились банковские вклады. Причем как в рублях, так и в иностранной валюте.

Новости экономики за 14.02.2019-1

Рублевые депозиты растут четвертый месяц подряд, но в январе они сделали заметный количественный рывок. Прибавка составила 92 миллиона. Общая сумма вкладов сейчас превышает 4 миллиарда рублей.

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ РЕЙТИНГА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

В обновленном рейтинге качества жизни Беларусь совсем немного уступила странам-соседям, входящим в Евросоюз, и существенно обошла Россию и Украину. Первая отстала от нас на 22 строки, вторая на 25.

Новости экономики за 14.02.2019-4

Рейтинг составляется на основе субъективного анализа большого объема данных. Оцениваются различные аспекты качества жизни населения, от климата и географического положения до важнейших экономических критериев – таких, как материальное благополучие и уровень занятости.

Airbus прекращает производство знаменитого пассажирского самолёта А380

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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