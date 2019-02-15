На рынках ОАЭ расширится ассортимент белорусской халяльной продукции

Новости Беларуси. Новый экспортный шлюз. Уже сегодня 10 белорусских предприятий – из них 5 молочных, 1 птицефабрика, а остальные не пищевого блока – могут поставлять свою продукцию «халяль» на рынок Объединенных Арабских Эмиратов и стран Персидского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители прошли специальную сертификацию. Это своеобразный стандарт качества, гарантирующий, что продукт изготовлен по определенной технологии, выработанной в соответствии с мусульманскими традициями. Впрочем, индустрия товаров «халяль» давно вышла за конфессиональные рамки, а стала мировым брендом экологического и здорового питания.

Кстати, для белорусских предприятий подобная аккредитация не вызвала сложностей. Наши производства и без того ориентированы на выпуск высококачественной продукции.

Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы давно работали над тем, чтобы у нас был национальный белорусский орган, который имел бы право выдавать сертификаты по системе «халяль» именно на ОАЭ и страны Персидского залива.

В прошлом году мы поставляли на рынок Арабских Эмиратов сухие молочные продукты, поставляли творог, йогурт и молоко – это был самый большой блок в экспорте. Надеюсь, что в этом году мы будем его наращивать и увеличивать, в том числе и за счет поставок мяса птицы и говядины.