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В Японию отправились первые комплекты каркасно-щитовых домов белорусского производства

02 октября 2019 15:06
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Новости Беларуси. Японцы опробуют жилье, сделанное в Беларуси. Шкловское предприятие отправило в страну Восходящего Солнца первые комплекты каркасно-щитовых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японию отправились первые комплекты каркасно-щитовых домов белорусского производства-1

В Японию отправились первые комплекты каркасно-щитовых домов белорусского производства-3

Речь пока идет о двух жилых зданиях небольшой площади, а также о здании кафе. Ожидается, что груз будет доставлен к концу октября и наши специалисты проведут их монтаж.

В Японию отправились первые комплекты каркасно-щитовых домов белорусского производства-6

Контракт на поставку был подписан в 2018 году. Тогда потенциальные заказчики побывали на предприятии, где ознакомились с технологией производства и качеством конечного продукта. И вот сейчас, приступив к строительству на острове Окинава базы отдыха для экологического туризма, японская компания решила заказать дома из натурального дерева в Беларуси.

О других новостях экономики за 2 октября читайте здесь.

# Беларусь-Япония # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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