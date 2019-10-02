В Японию отправились первые комплекты каркасно-щитовых домов белорусского производства

Новости Беларуси. Японцы опробуют жилье, сделанное в Беларуси. Шкловское предприятие отправило в страну Восходящего Солнца первые комплекты каркасно-щитовых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь пока идет о двух жилых зданиях небольшой площади, а также о здании кафе. Ожидается, что груз будет доставлен к концу октября и наши специалисты проведут их монтаж.

Контракт на поставку был подписан в 2018 году. Тогда потенциальные заказчики побывали на предприятии, где ознакомились с технологией производства и качеством конечного продукта. И вот сейчас, приступив к строительству на острове Окинава базы отдыха для экологического туризма, японская компания решила заказать дома из натурального дерева в Беларуси.