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С 1 октября безработные будут платить за отопление «по полной»

01 октября 2019 18:04
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Новости Беларуси. С первого октября гражданам не занятым в экономике плату за отопления начисляют «по полной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, чтобы жировка потяжелела, безработным должен быть её получатель, то есть собственник или наниматель жилья.

С 1 октября безработные будут платить за отопление «по полной»-1

В противном случае стоимость подогрева воды и отопления рассчитывается по субсидируемому тарифу. Если плательщик окажется в категории неработающих, то ему и его жильцам в квартире плата будет начисляться на основе их долей. Специалисты подсчитали, что в среднем не занятый в экономике переплатит за ЖКУ примерно 21 рубль. Хотя переплата может быть и больше. Всё зависит от количества прописанных и израсходованной энергии.

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# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Экономика # Фотофакт

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