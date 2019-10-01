С 1 октября безработные будут платить за отопление «по полной»

Новости Беларуси. С первого октября гражданам не занятым в экономике плату за отопления начисляют «по полной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, чтобы жировка потяжелела, безработным должен быть её получатель, то есть собственник или наниматель жилья.

В противном случае стоимость подогрева воды и отопления рассчитывается по субсидируемому тарифу. Если плательщик окажется в категории неработающих, то ему и его жильцам в квартире плата будет начисляться на основе их долей. Специалисты подсчитали, что в среднем не занятый в экономике переплатит за ЖКУ примерно 21 рубль. Хотя переплата может быть и больше. Всё зависит от количества прописанных и израсходованной энергии.