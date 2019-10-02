Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов

Новости Беларуси. Житомир встречает участников II Форума регионов Беларуси и Украины. Он начнётся 3 октября и сейчас полным ходом идёт подготовка к масштабной выставке, которая продемонстрирует товары, необходимые в обеих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подробностями из Житомира Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Меньше суток осталось до открытия II Форума регионов Беларуси и Украины. Пройдет он здесь, в Житомире. В городе сегодня целый день идут последние приготовления к масштабному мероприятию. У нас есть возможность посмотреть, как это происходит. С самого утра центр перекрыт, но на непривычные пробки здесь никто не ропщет.

На выставочной площадке – порядка 70 экспонатов: от БелАЗов до собранных на совместном производстве сеялок и комбайнов. Многие из них для участия в Форуме преодолели ни одну сотню километров.

Поэтому сейчас на машинах наводят последний лоск. Но житомирянам это не мешает. На площади много людей, сюда уже водят экскурсии.

Евгений Введенский, директор выставочного предприятия «Белинтерэкспо БелТПП:

Выставка крупногабаритной техники в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, организованная Житомирской областной администрацией БТПП, это очень масштабное мероприятие, которое продемонстрирует как достижения Беларуси и Украины в отношении промышленной кооперации, так и перспективы. Мы ожидаем большое количество посетителей, бизнес-десант из различных регионов Украины.

Главную пешеходную улицу Михайловскую украшают флагами Беларуси и Украины. В национальные цвета стран оформляют и фасад Академического музыкально-драматического театра, где пройдет пленарное заседание. Одним словом, город-хозяин на славу постарался и уже готов принять гостей.

Центральная улица превратится в настоящую этнодеревню с белорусскими мотивами. Смотрится очень колоритно! И как нам рассказали организаторы, количество желающих принять участие в ярмарке увеличивается в геометрической прогрессии.

Виталий Севастьянов, специалист отдела выставок в Беларуси и странах СНГ БелТПП:

Мероприятие самого высокого уровня, откликались с огромным удовольствием. Со стороны Украины будут представлены артисты мирового уровня. Но наша задача все-таки показать, что белорусы – братская нация. И мы привезем сюда свой белорусский колорит.

Напомним, I Форум регионов прошел в 2018 году в Гомеле. За год успел подрасти. На второй встрече будут присутствовать представители 6 областей Беларуси и 22 регионов Украины.

Планы у участников грандиозные. Только по предварительным оценкам более 200 представителей бизнеса с украинской и белорусской стороны планируют подписать соглашения о взаимном сотрудничестве. Всего же количество участников Форума на сегодня оценивается больше, чем в полторы тысячи.