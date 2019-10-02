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Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов

02 октября 2019 14:08
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Новости Беларуси. Житомир встречает участников II Форума регионов Беларуси и Украины. Он начнётся 3 октября и сейчас полным ходом идёт подготовка к масштабной выставке, которая продемонстрирует товары, необходимые в обеих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С подробностями из Житомира Юлия Бешанова.

Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов-1

Юлия Бешанова, корреспондент:
Меньше суток осталось до открытия II Форума регионов Беларуси и Украины. Пройдет он здесь, в Житомире. В городе сегодня целый день идут последние приготовления к масштабному мероприятию. У нас есть возможность посмотреть, как это происходит. С самого утра центр перекрыт, но на непривычные пробки здесь никто не ропщет.

Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов-4

На выставочной площадке – порядка 70 экспонатов: от БелАЗов до собранных на совместном производстве сеялок и комбайнов. Многие из них для участия в Форуме преодолели ни одну сотню километров.

Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов-7

Поэтому сейчас на машинах наводят последний лоск. Но житомирянам это не мешает. На площади много людей, сюда уже водят экскурсии.

Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов-10

Евгений Введенский, директор выставочного предприятия «Белинтерэкспо БелТПП:
Выставка крупногабаритной техники в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, организованная Житомирской областной администрацией БТПП, это очень масштабное мероприятие, которое продемонстрирует как достижения Беларуси и Украины в отношении промышленной кооперации, так и перспективы. Мы ожидаем большое количество посетителей, бизнес-десант из различных регионов Украины.

Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов-13

Главную пешеходную улицу Михайловскую украшают флагами Беларуси и Украины. В национальные цвета стран оформляют и фасад Академического музыкально-драматического театра, где пройдет пленарное заседание. Одним словом, город-хозяин на славу постарался и уже готов принять гостей.

Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов-16

Центральная улица превратится в настоящую этнодеревню с белорусскими мотивами. Смотрится очень колоритно! И как нам рассказали организаторы, количество желающих принять участие в ярмарке увеличивается в геометрической прогрессии.

Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов-19

Виталий Севастьянов, специалист отдела выставок в Беларуси и странах СНГ БелТПП:
Мероприятие самого высокого уровня, откликались с огромным удовольствием. Со стороны Украины будут представлены артисты мирового уровня. Но наша задача все-таки показать, что белорусы – братская нация. И мы привезем сюда свой белорусский колорит.

Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов-22

Напомним, I Форум регионов прошел в 2018 году в Гомеле. За год успел подрасти. На второй встрече будут присутствовать представители 6 областей Беларуси и 22 регионов Украины.

Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов-25

Планы у участников грандиозные. Только по предварительным оценкам более 200 представителей бизнеса с украинской и белорусской стороны планируют подписать соглашения о взаимном сотрудничестве. Всего же количество участников Форума на сегодня оценивается больше, чем в полторы тысячи.

Житомир превратился в деревню с белорусскими мотивами: как готовятся в городе ко II Форуму регионов-28

Юлия Бешанова:
Форум стартует 3 октября. Программа крайне насыщена. Центральным событие станет пленарное заседание – оно запланировано на 4 октября. В нем, как ожидается, примут участие президенты Беларуси и Украины. Напомним, это первая личная встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. До этого лидеры несколько раз общались по телефону.

А накануне, пообщаться смогут деловые круги. Вопросы экологического питания, антарктических исследований, органического производства обсудят во время эко-форума. На выставке высоких технологий, робототехники и стартапов можно будет полетать на авиатренажере и побывать на комической экскурсии в цифровом планетарии. И чтобы уж точно не осталось сомнений, что Минск и Киев готовы к сотрудничеству по всем направлениям – можно будет посетить выставку продукции от ведущих производителей Беларуси и Украины. Одним словом, предстоящие два дня в Житомире обещают быть богатыми на новые проекты.

# Беларусь-Украина # Экономика # Юлия Бешанова # Виталий Севастьянов # Евгений Введенский # Фотофакт

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