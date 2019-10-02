Новости экономики за 02.10.2019

Новости Беларуси. Как изменились условия льготного кредитования малого бизнеса, и где в Японии будут стоять дома белорусского производства? С деловыми новостями среды наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ЛЬГОТНАЯ СТАВКА ПО ЗАЙМАМ МАЛОГО БИЗНЕСА В РУБЛЯХ СНИЖЕНА ДО 6,5 %
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей снизил льготную ставку по займам и лизингу до 6,5 % годовых в рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Получить ресурсы на таких выгодных условиях могут малые предприятия, зарегистрированные и работающие в нашей стране и имеющие право на господдержку. Для этого компания должна предоставить инвестиционный проект на конкурс, который фонд проводит два раза в месяц.
Как правило, речь идет об инвестпроектах по созданию и развитию различных производств, реализации экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, а также о внедрении новых технологий.
БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ В 2019 ГОДУ ПОПОЛНИЛА БЮДЖЕТ НА 6,7 МЛРД РУБЛЕЙ
Белорусская таможня работает с перевыполнением плана. Прогнозные показатели за девять месяцев 2019 года по наполнению доходной части бюджета выполнены на 103,5 %.