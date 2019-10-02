Новости экономики за 02.10.2019

Новости Беларуси. Как изменились условия льготного кредитования малого бизнеса, и где в Японии будут стоять дома белорусского производства? С деловыми новостями среды наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА ПО ЗАЙМАМ МАЛОГО БИЗНЕСА В РУБЛЯХ СНИЖЕНА ДО 6,5 %

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей снизил льготную ставку по займам и лизингу до 6,5 % годовых в рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.