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В Японии разыскивают 150 миллиардов долларов, которые предназначались для ликвидации последствий цунами

31 октября 2012 13:48
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Новости Японии. В Японии разгорается финансовый скандал. Чиновники должны отчитаться о том, как расходовали средства, выделенные на ликвидацию последствий прошлогодних цунами и землетрясения. В СМИ появилась информация, что около 150 миллиардов долларов были потрачены на другие проекты.

В частности, на субсидии фабрике по производству контактных линз, поиски редкоземельных металлов, исследования полупроводников. При этом половина выделенной на реконструкцию суммы не была освоена вовсе.

Тем временем, восстановление пострадавших районов идет очень медленно. Свыше 340 тысяч японцев все еще остаются без крыши над головой. Закрыты сотни портов, а тысячи домов до сих пор в руинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Цунами в Японии

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