В Витебской области вывели гибрид клубники и ежевики

Новости Беларуси. Гибрид клубники и ежевики вывел садовод из Витебской области. Саженцы ежеклубники прижились на участке 3 года назад, сейчас они занимают уже 30 квадратных метров. На участке кандидата сельскохозяйственных наук растут фрукты и овощи на любой вкус и целая коллекция необычных сортов малины и яблок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чудо-ягоду голыми руками не возьмешь. Кусты колючие, как у ежевики. На вид похожа на клубнику, а вот по вкусу больше напоминает малину. Чьи гены взяли верх в этой селекционной диковинке, не знает и сам владелец ежеклубничной плантации.

Михаил Шлома, кандидат сельскохозяйственных наук:

Цепкость как у ежевики, цвет как у малины, рубиновый какой-то.

Рубиновый гибрид совсем неприхотлив. Растет как сорняк – без дополнительного ухода. Ежевично-клубничная комбинация хороша и для варенья, и для компота. Михаил Шлома экзотику на даче растит скорее из целей декоративных, нежели продовольственных.

Михаил Шлома:

Агрессивно размножается, цепкий, борется за жизнь. Может украшать газоны, не растут сорняки. И к тому же - еще дает и ягоды.

Для выращивания в промышленных масштабах ягода-микс чересчур нежная – помнется при транспортировке. Но садовод гибрид клубники и ежевики все же «выводит в люди». Плодами своего труда охотно делится со всеми соседями.

Михаил Шлома:

Я заканчивал аспирантуру по агрономической химии – питание растений. Поэтому, видите, у меня все благоухает. Как и животное, хорошо корми, оно не будет болеть и будет прекрасно продуцировать.

На 16 сотках чего только не растет. Неплодоносных сезонов здесь не бывает. При правильной подкормке груши, яблоки, сливы, барбарис – все фрукты и овощи как с картинки. Яблочные сорта садовод не скрещивает, но коллекционирует.

Михаил Шлома:

Выглянуло солнце, яблоки отсвечиваются лучше, чем рубиновые звезды на башнях Кремля. Я когда работал, как минимум 2 раза бывал в Москве и ходил на Красную площадь. И в МГУ им. Ломоносова спросил, что за сорт – украинский для нечерноземов - Рубиновые дуки.

Но больше всего манит Михаила Гавриловича ягода-малина. Ее здесь несколько сортов из разных концов света: и российский, и голландский. Малина размером со сливу на участке кандидата сельскохозяйственных наук – нормальное явление.

Михаил Шлома:

Все люблю. А какая клубника у меня тут - много сортов. Смородина есть, много малины всякой. Малина начинает летом и заканчивается замерзанием почв.