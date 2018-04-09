В Витебской области впервые дистанционно зарегистрировали юрлицо

Новости Беларуси. Открыть бизнес на расстоянии – такая возможность появилась у инициативных деловых людей после вступления в силу декрета № 7 «О развитии предпринимательства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые на территории Витебской области дистанционно зарегистрировали юридическое лицо. Российский инвестор для открытия бизнеса в Миорах обратился через своего представителя к нотариусу, который и оформил регистрацию. Новое предприятие будет заниматься монтажом и установкой промышленных машин и оборудования. К слову, в Витебской области все более востребована регистрация бизнеса в электронном виде. Она доступна тем заявителям, у которых есть ключ электронной цифровой подписи.