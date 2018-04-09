Прямой эфир

В Витебской области впервые дистанционно зарегистрировали юрлицо

09 апреля 2018 16:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Открыть бизнес на расстоянии – такая возможность появилась у инициативных деловых людей после вступления в силу декрета № 7 «О развитии предпринимательства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые на территории Витебской области дистанционно зарегистрировали юридическое лицо. Российский инвестор для открытия бизнеса в Миорах обратился через своего представителя к нотариусу, который и оформил регистрацию. Новое предприятие будет заниматься монтажом и установкой промышленных машин и оборудования. К слову, в Витебской области все более востребована регистрация бизнеса в электронном виде. Она доступна тем заявителям, у которых есть ключ электронной цифровой подписи.

Больше новостей экономики за 9 апреля здесь.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Всемирный банк окажет кредитную поддержку Беларуси. Какие направления будут развивать?
09 апреля 2018 14:41

Всемирный банк окажет кредитную поддержку Беларуси. Какие направления будут развивать?

Кредиты по новым правилам. Рассказываем, что изменилось
08 апреля 2018 18:31

Кредиты по новым правилам. Рассказываем, что изменилось

«В сезон они работают круглосуточно, и еще ни разу не ломались». Репортаж СТВ о производстве тракторов «Беларус» в Азербайджане
08 апреля 2018 17:35

«В сезон они работают круглосуточно, и еще ни разу не ломались». Репортаж СТВ о производстве тракторов «Беларус» в Азербайджане